Bình Định: Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho 2 ngư dân mất tích

Ngày 29/4, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) phối hợp với Agribank Chi nhánh thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền 177 triệu đồng cho hai ngư dân mất tích.

5 khách hàng được chi trả quyền lợi

Ông Trương Viết Loan, Giám đốc Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, hai ngư dân là ông Võ Ngọc Đô và Trương Văn Sinh (ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) có vay vốn tại Agribank thị xã Hoài Nhơn để sử dụng mua sắm trang thiết bị đánh bắt hải sản, hai khách hàng này đã tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Ông Trương Viết Loan (bên trái), Giám đốc Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng đại diện cho Bảo hiểm Agribank trao số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho các khách hàng.

Trước đó, tháng 10/2020, trên đường đi tránh bão số 9, tàu cá BĐ97469TS có 14 ngư dân do ông Võ Ngọc Đô (ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng và tàu cá BĐ96388TS có 12 ngư dân, do ông Lê Vạn (ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng đã bị phá nước, tàu chìm khi đến vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Cả 26 ngư dân trên 2 tàu đều bị mất tích.

Trong 26 ngư dân bị mất tích có 2 ngư dân tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Khi nhận được thông tin từ gia đình khách hàng, đại diện Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đã đến trực tiếp động viên thăm hỏi, thực hiện các thủ tục, hồ sơ chi trả bồi thường 100% theo mức trách nhiệm đã tham gia. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ thêm gia đình 1 triệu đồng tiền mai táng phí.

Ông Trương Viết Loan đại diện cho Bảo hiểm Agribank chia sẻ mất mát với thân nhân các khách hàng không may qua đời.

Đối với ngư dân Võ Ngọc Đô tham gia bảo hiểm với mức trách nhiệm 100 triệu đồng, xét chi trả hết mức trách nhiệm 100 triệu đồng, 1 triệu đồng mai táng phí. Còn ngư dân Trương Văn Sinh tham gia bảo hiểm với mức trách nhiệm 75 triệu đồng, xét chi trả hết mức trách nhiệm 75 triệu đồng, 1 triệu đồng mai táng phí.

Đợt này, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi trả cho hai ngư dân trên là 177 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho 3 khách hàng khác không may qua đời là hộ gia đình bà Trần Thị Út, Võ Văn Thay, Trần Phong với tổng số tiền chi trả cho 5 khách hàng tại Bình Định là 585 triệu đồng.

Bảo hiểm Agribank chia sẻ rủi ro với khách hàng

Ông Trương Đình Quyên – Phó Giám đốc Agribank thị xã Hoài Nhơn cho biết, hiện tại chi nhánh cho vay trên 1.000 hộ hoạt động kinh doanh nghề biển với số tiền dư nợ trên 120 tỷ đồng. Vừa qua, có hai ngư dân bị mất tích do chìm tàu, hai ngư dân này có vay vốn tại Agribank thị xã Hoài Nhơn, tuy nhiên, hai khách hàng này không may qua đời do chìm tàu mất tích, được công ty chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng đã giảm gánh nặng nợ nần cho gia đình, trong khi chi nhánh sẽ giảm được các khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi.

Bà Huỳnh Thị Phượng (vợ ngư dân Võ Ngọc Đô) cho biết, gia cảnh gia đình bà rất khó khăn, có 3 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Bà thì làm nội trợ và quản lý tàu cá của gia đình, từ ngày chìm tàu, bà mất cả chồng và tàu giờ thì ai thuê gì làm đó, công việc khá bấp bênh.

Bà Huỳnh Thị Phượng (vợ ngư dân Võ Ngọc Đô) nhận số tiền 101 triệu đồng được Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng.

"Nợ nần vay mượn để đi biển, thời gian qua tôi không biết xoay xở thế nào? Được Công ty Bảo hiểm Agribank chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng đã giúp gia đình tôi giảm nhẹ gánh nặng tài chính khi không còn trụ cột gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty…", bà Phượng nghẹn ngào nói.



"Chồng tôi mất đi, để lại khoản nợ khá lớn đè nặng lên vai tôi và các con, sau nỗi đau mất chồng, mất cha. Được công ty chi trả quyền lợi bảo hiểm, tôi rất cảm kích. Qua đây, tôi gửi lời cảm ơn đến Bảo hiểm Agribank, Agribank, lãnh đạo ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình trong thời gian vừa qua…", bà Tôn Thị Bé vợ ngư dân Trương Văn Sinh xúc động nói.

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, qua việc chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng các hộ gia đình hôm nay, đặc biệt là cho hai ngư dân mất tích, càng khẳng định rõ tính thiết thực của việc tham gia bảo hiểm, dù có thêm một khoản chi phí nhỏ, nhưng khi có tai nạn, rủi ro bệnh tật xảy ra, những người thụ hưởng không phải gánh thêm gánh nặng tài chính bên cạnh việc mất mát người thân.

Được biết, trong năm 2020, tại Bình Định Bảo hiểm Agribank đã chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho 104 khách hàng với số tiền 5 tỷ đồng.