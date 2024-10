[Biz Insider] Chân dung Alpha Seven - doanh nghiệp chi 255 tỷ 'thâu tóm' Mass Noble từ Đức Long Gia Lai

Alpha Seven là doanh nghiệp chi 255 tỷ đồng để 'thâu tóm' Mass Noble từ tay Đức Long Gia Lai. Đáng nói, đây là doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với ông Bùi Pháp và Đức Long Gia Lai.

Tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) đã thông tin về quyết định số 07/QĐ-HĐQT-DLGL ngày 15/7/2024 về việc cấu trúc lại khoản đầu tư vốn góp của Đức Long Gia Lai tại Công ty TNHH Mass Noble Investment Limited. Theo đó, Đức Long Gia Lai thông qua thoái toàn bộ vốn góp của Tập đoàn tại Mass Noble Investment Limited.

Ngày 31/7/2024, Đức Long Gia Lai đã ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 06/2024/HĐCNPVG/DLG-DL1 cho CTCP Tập đoàn Alpha Seven trị giá 255 tỷ đồng. Dữ liệu cho biết, đến ngày 27/9, Đức Long Gia Lai đang hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.

Mass Noble là công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử ANSEN của Mỹ, nhà máy đặt tại TP. Đông Quảng (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Đây là nhà máy sản xuất quy mô lớn được xây dựng trên khuôn viên 40,000m2 (5 tầng), tập trung sản xuất, gia công sản phẩm điện tử viễn thông công nghệ cao như các loại đèn led cao cấp dùng cho nội thất, xe ô tô, đường phố và đường cao tốc; màn hình LCD… Thị trường tiêu thụ tại châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

CTCP Tập đoàn Alpha Seven (gọi tắt là Alpha Seven; HNX: DL1) tiền thân là Chi nhánh Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai thuộc Xí nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai.

Sau khi cổ phần hóa vào năm 2007, đơn vị này có tên CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. Tại thời điểm này, trong tổng vốn điều lệ 9,5 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai góp 8,2 tỷ đồng, bằng giá trị tài sản thuộc Bến xe Đức Long Gia Lai theo biên bản góp vốn ngày 8/1/2007.

Tại thời điểm cổ phần hóa với vốn điều lệ 9,5 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai góp 8,2 tỷ đồng (tương ứng 86,3% vốn), bằng giá trị tài sản thuộc Bến xe Đức Long Gia Lai theo biên bản góp vốn ngày 8/1/2007.

Như vậy, Đức Long Gia Lai là công ty mẹ của Alpha Seven từ khi thành lập cho đến ngày 1/4/2016. Nguyên nhân do khi Alpha Seven tăng vốn từ 41,42 tỷ đồng lên 152,19 tỷ đồng, nhưng Đức Long Gia Lai không tham gia góp vốn bổ sung nên tỷ lệ sở hữu giảm từ 54,67% xuống 11,29%, tương ứng với việc không còn nắm quyền kiểm soát Alpha Seven.

Tuy nhiên, trước khi thoái sạch vốn vào ngày 30/6/2017, Đức Long Gia Lai vẫn giữ vai trò cổ đông lớn của Alpha Seven với tỷ lệ 11,29% vốn.

Năm 2020, Công ty tiếp tục đổi tên thành CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam. Đến tháng 7/2021, Công ty lại có tên mới là CTCP Tập đoàn Alpha Seven, đồng thời trụ sở chuyển từ TP. Pleiku (Gia Lai) về TP. Thủ Đức (TPHCM).

Trước đây, Alpha Senven là đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe bãi đỗ, hiện đã trở thành doanh nghiệp đa ngành trên các lĩnh vực chính gồm: dịch vụ bến xe – bãi đỗ; sản xuất điện, đầu tư năng lượng tái tạo; đầu tư bất động sản; sản xuất linh kiện điện tử bán buôn kim loại và quặng kim loại,...

Alpha Seven hiện có 2 công ty con là CTCP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận với vốn điều lệ 210 tỷ đồng (Alpha Seven nắm 50%), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình năng lượng tái tạo; và Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen với vốn điều lệ 80 tỷ đồng (Alpha Sevennắm 100%) chuyên sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng.

Ngoài ra, Alpha Seven còn có 2 công ty liên kết là CTCP BOT&BT Đức Long Đắk Nông hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông, có vốn điều lệ 250 tỷ đồng (Alpha Seven nắm 29%) và CTCP Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long hoạt động đa ngành, có vốn điều lệ 800 tỷ đồng (Alpha Seven nắm 49%).

Nửa đầu năm 2024, Alpha Seven ghi nhận doanh thu thuần đạt 166 tỷ đồng và lãi ròng 35 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 30% so với cùng kỳ. ĐHĐCĐ Alpha Seven thông qua mục tiêu lãi sau thuế 76 tỷ đồng trong năm 2024. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Alpha Seven đạt 76% kế hoạch năm.

Mối quan hệ 'mật thiết' giữa Alpha Seven và Đức Long Gia Lai

Dữ liệu BCTC soát xét bán niên năm 2024 của Alpha Seven cho thấy, Chủ tịch HĐQT Đức Long Gia Lai - ông Bùi Pháp đang là cổ đông lớn của Alpha Seven với tỷ lệ 24,01% vốn.



Ngoài ra, báo cáo còn hé mở nhiều pháp nhân khác liên quan đến Đức Long Gia Lai là Công ty TNHH Global Capital - DN do ông Bùi Pháp làm chủ sở hữu cùng sở hữu 4,48% vốn điều lệ của Đức Long Gia Lai.

Dữ liệu tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Đức Long Gia Lai, ông Trạc còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở các công ty con của Đức Long Gia Lai như: Giám đốc của Mass Noble, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông, Thành viên HĐQT Công ty BOT và BT Đức Long Gia Lai và CTCP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT Alpha Seven - ông Nguyễn Văn Quý từng đảm nhiệm chức vụ Phó ban đầu tư tại Đức Long Gia Lai trong thời gian từ tháng 9/2009-8/2010. Từ tháng 8/2010, ông Quý là Phó Giám đốc Công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông – công ty con của Đức Long Gia Lai.

Không chỉ vậy, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Alpha Seven - ông Nguyễn Đình Trạc cũng từng có thời gian dài làm việc tại Đức Long Gia Lai.

Đáng chú ý, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Alpha Seven, ông Bùi Minh Đức - con trai ông Bùi Pháp hiện đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập tại Alpha Seven.

Ngoài ra, Alpha Seven cũng ghi nhận nhiều giao dịch với bên liên quan là Đức Long Gia Lai. Trong đó, thuê ki ốt 528 triệu đồng; thuê mái nhà 240 triệu đồng và doanh thu cho thuê xe là 27,3 triệu đồng.