Bộ Công an đang truy nã 8 người trong vụ Nhật Cường, cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 28 bị can, bắt 20 bị can, truy nã 8 bị can. Hiện CQCSĐT đang tích cực điều tra, cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020 diễn ra chiều tối 3/8, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về vụ án Nhật Cường, trong đó có những diễn biến mới nhất là việc khởi tố, bắt giam thư ký và lái xe của chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật có liên quan vụ án Nhật Cường.

Về vấn đề này, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ án Nhật Cường là vụ nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (BCĐ) chỉ đạo, có 2 phần.

Thứ nhất, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án về 4 tội danh: Buôn lậu, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đã khởi tố 28 bị can, bắt 20 bị can, truy nã 8 bị can. Hiện CQCSĐT đang tích cực điều tra, cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020.

Thứ hai, song song với việc CQCSĐT tiến hành khởi tố vụ án, ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, ngày 21/7, khởi tố bắt tạm giam 3 bị can chiếm đoạt tài liệu liên quan vụ án Nhật Cường, trong đó có 2 bị can thuộc UBND TP. Hà Nội, 1 bị can là người của C03 Bộ Công an.

Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, vụ án này đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả Bộ Công an sẽ thông tin đến báo chí.

Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô. Ảnh: VGP

Như Nhadautu.vn thông tin, chiều 22/7, Bộ Công an cho thông báo, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên), Phó phòng Thư ký biên tập Văn phòng UBND TP. Hà Nội - Thành viên tổ thư ký của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Hai bị can khác cũng bị khởi tố cùng tội danh "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" như ông Anh Ngọc gồm: Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; ông Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội), là cán bộ Cơ quan CSĐT (C03), Bộ Công an.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Hành vi của các bị can là chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án "Công ty Nhật Cường" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.