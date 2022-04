Bộ Công an tiếp tục điều tra sai phạm đất đai ở Bình Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị cảnh cáo Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 20/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương thông báo kết luận tại kỳ họp thứ 14. Theo đó, trong số các cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật có Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong với mức kỷ luật cảnh cáo do vi phạm các quy định trong tham mưu, chỉ đạo tại một số dự án trên địa bàn Bình Thuận. Theo thông tin của PV Thanh Niên, ông Lê Tuấn Phong bị UBKT T.Ư thi hành kỷ luật cảnh cáo, do thời kỳ giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận, đã tham mưu cho UBND tỉnh giao dự án lấn biển và sắp xếp lại dân cư thuộc phường Đức Long (TP.Phan Thiết) cho Công ty CP đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải không đúng với các quy định của pháp luật (hiện đang bị Bộ Công an điều tra). UBKT T.Ư còn đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 2 cựu Ủy viên T.Ư Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận là các ông Huỳnh Văn Tí và Nguyễn Mạnh Hùng. Ngoài ra, UBKT T.Ư còn đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Lê Tiến Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 (đã bị bắt giam cùng với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải). Tất cả các dự án có dấu hiệu sai phạm mà Bộ Công an đang điều tra đều xảy ra ở thời kỳ các vị này điều hành, lãnh đạo ở Bình Thuận. UBKT Trung ương còn đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 2 nhiệm kỳ (2010 -2015 và 2015-2020); tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận 2 nhiệm kỳ (2011-2016 và 2016-2021) do để xảy ra các sai phạm tại các dự án trên.