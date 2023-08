Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo gấp gạo tồn kho, hợp đồng xuất khẩu gạo

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu báo cáo gấp về tình hình lượng lúa, gạo tồn kho; tình hình ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo trước tình hình thị trường gạo diễn biến phức tạp.

Theo đó, trong văn bản gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và các thương nhân xuất khẩu gạo, lãnh đạo Bộ đề nghị các đơn vị này báo cáo tình hình lượng lúa, gạo tồn kho; tình hình ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định 107/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo.



Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo gấp về dự trữ gạo, hợp đồng xuất khẩu gạo

Các thương nhân được yêu cầu chủ động theo dõi sát tình hình thị trường thương mại gạo toàn cầu và trao đổi với VFA, nhằm kịp thời báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn liên quan hoạt động xuất khẩu gạo, đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp.

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân xuất khẩu gạo là thực hiện nghiêm túc nội dung duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định.

Trước bối cảnh thương mại gạo toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường khi hàng loạt nước hạn chế, cấm xuất khẩu lúa, gạo do lo ngại mất an ninh lương thực, như đầu tiên là Ấn Độ, sau đó đến Nga do lo ngại hiện tượng Elnino làm suy giảm sản lượng lương thực nhiều nước.

Hiện UAE phải nhập khẩu gần 90% lượng lương thực tiêu thụ trong nước. Các siêu thị và nhà cung cấp gạo tại UAE dự báo quyết định trên sẽ khiến giá tăng lên, dù chỉ là tạm thời. Năm ngoái, giá lương thực tăng cao đã gây sức ép lên UAE và các nước khác tại vùng Vịnh.