Bộ trưởng Bộ Công an thông tin mới nhất vụ rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân

Trả lời ý kiến các ĐBQH việc dữ liệu cá nhân bị lộ, lọt, thậm chí rao bán tràn lan trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: "Chúng tôi đang điều tra vụ việc đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân".

Mới đây, đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu tại Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân hiện nay đáng báo động, trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh, ý thức người dân chưa cao.

Theo ông Lâm, Bộ đang xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng gặp nhiều khó khăn. Bộ đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sắp tới ban hành. Dự kiến năm 2024, Bộ sẽ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trên thế giới, nhiều nước có bộ luật tương tự.

Về giải pháp, Bộ trưởng Công an cho biết sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia môi trường mạng; tích cực điều tra, xử lý trường hợp làm lộ, lọt, mua bán dữ liệu cá nhân. "Chúng tôi đang điều tra vụ đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân", ông Tô Lâm thông tin.

Về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, ông Lâm nói đây là tài nguyên của quốc gia, phải được bảo đảm và quản lý rất nghiêm ngặt. Bộ Công an sẽ thực hiện đúng điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn mức độ 4 quốc gia; thực hiện nghiêm việc thu thập dữ liệu, phân cấp, phân quyền từ trung ương đến địa phương. Bộ cũng thường xuyên giám sát kỹ thuật chuyên biệt 24/24h để phòng chống tấn công, đánh cắp dữ liệu hàng ngày, đối phó với hàng nghìn cuộc tấn công dữ liệu quốc gia về dân cư. "Nguy cơ là rất lớn, nhiều cuộc tấn công từ nước ngoài", ông cho hay.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu vấn đề hiện thông tin cá nhân được rao bán trên mạng xã hội, không khó để truy cập. Thời gian qua công an địa phương đã triệt phá nhiều đường dây mua bán thông tin cá nhân, nhưng còn nhiều đối tượng chưa bị phát hiện, xử lý. Bộ trưởng có giải pháp gì phòng ngừa, ngăn chặn, để người dân yên tâm thông tin của mình không bị trôi nổi trên mạng xã hội?

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết tình trạng này đang diễn ra ngang nhiên, nhiều loại giấy tờ làm giả được rao bán 2-6 triệu đồng, công khai trên mạng. Bộ Công an đã triệt phá nhiều vụ án, đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, thu giữ hàng nghìn con dấu, phôi bằng cấp, công cụ máy móc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận có thể tự thực hiện hầu hết công đoạn từ làm giả phôi, con dấu, tự đóng dấu, ký. Các đối tượng sẵn sàng nhận làm giả hầu hết bằng cấp, kể cả của trường đại học ngành y, dược và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

"Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền các cơ quan chức năng về thủ đoạn của nhóm đối tượng này, tham mưu, hỗ trợ rà soát, phát hiện trường hợp sử dụng văn bằng, giấy tờ giả để xử lý nghiêm; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý đường dây sản xuất giấy tờ giả", Bộ trưởng nói.