Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hơn 34 tỷ USD được doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, năm 2024 doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt khoảng 850 nghìn tỷ đồng (tương đương 34 tỷ USD) tăng 13,2%; chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 227,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9%.

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương sáng nay 8/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, lĩnh vực tài chính, Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Thu NSNN lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng, đạt 2.037.500 tỷ đồng, bằng đồng, bằng 119,8% (tăng khoảng 336,5 nghìn tỷ đồng) so dự toán, tăng 16,2% so năm 2023. Trong năm, đã thực hiện miễn, giảm gia hạn khoảng 197,3 nghìn tỷ đồng tiền thuế và thu NSNN; thu từ 3 khu vực kinh tế đều vượt dự toán và tăng 10,5% so với năm 2023.

Chi NSNN được điều hành chủ động, quản lý chặt chẽ, theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ; tập trung vốn cho các dự án đầu tư, công trình trọng điểm (đường bộ cao tốc, giao thông liên vùng,...), kinh phí cho các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện cải cách tiền lương, trợ cấp các đối tượng chính sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Chinhphu.vn).

Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp đã từng bước vượt qua khó khăn và có bước phát triển ổn định. Đến hết năm 2024, chỉ số VN-Index đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,1% so với cuối năm 2023; quy mô vốn hóa đạt 70%GDP năm 2023, tăng 20,6% so cuối năm 2023.

Thị trường bảo hiểm phát triển ổn định, với 85 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tổng tài sản đạt khoảng 1.007.000 tỷ đồng (tăng 10,9% so với năm 2023); đầu tư trở lại nền kinh tế đạt khoảng 850 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2%; chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 227,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9%.

Giá cả, thị trường được kiểm soát ổn định. Bộ Tài chính đã tích cực đề xuất và triển khai giải pháp điều hành; phối hợp với các Bộ, địa phương điều hành giá các mặt hàng quan trọng Nhà nước quản lý giá, như: giá xăng dầu, giá điện, giáo dục, y tế,... góp phần bình ổn giá cả thị trường, kiểm soát giá theo mục tiêu.

Trong năm 2025, Bộ Tài chính sẽ bám sát chỉ đạo của Trung ương, phương châm hành động của Chính phủ, để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tập trung công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tạo bước đột phá phát triển kinh tế đất nước. Trong đó, hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 đối với các dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và trình Quốc Hội thông qua tại kỳ họp bất thường tháng 2/2025 dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tạo ) điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Hai là, điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp nhịp nhàng với chính sách tiền tệ, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo đó, tập trung phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2025 đảm bảo thời hạn theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; chi NSNN theo dự toán, đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi; triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu.

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý thu NSNN, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh; đẩy mạnh chống thất thu; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử; quyết liệt xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế; phấn đấu hoàn thành thu NSNN năm 2025 ở mức cao nhất.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả, thực chất các chính sách thu đã ban hành như: giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu... để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2025 chặt chẽ, hiệu quả, trong phạm vi dự toán, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết; tăng chi đầu tư phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chi khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác.

Ba là, tận dụng tối đa dư địa nợ công để đẩy mạnh huy động vốn trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ với lãi suất hợp lý và vay nợ nước ngoài với chi phí thấp, ít ràng buộc nhằm đảm bảo nguồn lực cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, các dự án kết nối liên vùng, liên quốc gia. Kiểm soát chặt chẽ hiệu quả của từng dự án để tránh gánh nặng trả nợ sau này, chỉ những dự án được tính toán có hiệu quả rõ rệt mới sử dụng nguồn vốn đi vay; phát triển đồng bộ, mạnh mẽ thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu và cổ phiếu để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp chân chính, có tài chính lành mạnh bổ sung nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng NSNN, tài sản công, gắn với các mục tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững; tăng cường quản lý giá cả; phát triển đồng bộ các thị trường tài chính, bảo hiểm, nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025.

Năm là, chủ động triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả công sắp xếp, tinh giản bộ máy theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo Chính phủ, sớm đưa tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động, đảm bảo tinh - gọn mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

Sáu là tham mưu cho Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí với quan điểm mọi tài sản mọi nguồn lực được khơi thông, tăng thu NSNN, nâng cao đời sống cho nhân dân.