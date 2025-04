Bức tranh dòng tiền đầu năm: Tổ chức rút vốn, dân cư vẫn "bơm" đều

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, trong tháng 1/2025, tổng huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế của toàn hệ thống ngân hàng đạt 14,62 triệu tỷ đồng, giảm 0,75% so với cuối năm 2024.

Tiền gửi tổ chức giảm mạnh đã khiến tổng huy động vốn của ngân hàng sụt giảm, trong khi tiền gửi dân cư vẫn duy trì đà tăng.

Cụ thể, trong tháng 1, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế giảm tới 233.000 tỷ đồng so với tháng trước (giảm 3,04% so với cuối năm 2024). Tiền gửi dân cư tăng 1,74% so với cuối năm 2024, tương ứng mức tăng thêm là 123.000 tỷ đồng.



Trước đó, trong tháng 12/2024, tiền gửi của dân cư chỉ tăng 65.000 tỷ đồng nhưng tiền gửi tổ chức tăng gần 400.000 tỷ đồng so với tháng liền kề. Như vậy, sau 5 tháng tăng liên tiếp, huy động vốn từ tổ chức kinh tế ghi nhận sụt giảm khá mạnh ngay từ đầu năm, dù các ngân hàng đang nỗ lực huy động vốn để chuẩn bị nguồn cho tăng trưởng tín dụng cao năm 2025.

Tính đến cuối năm 2024, huy động vốn thấp hơn gần 1 triệu tỷ đồng so với tín dụng (15,7 triệu tỷ đồng).

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ tài chính) cũng cho thấy, tại thời điểm ngày 25/3/2025, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 1,36%, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 2,49%. Như vậy, tính tới 25/3, chênh lệch giữa huy động và cho vay của hệ thống ngân hàng đã lên tới 1,1 triệu tỷ đồng.

Huy động tăng chậm hơn cho vay đang gây áp lực cho hệ thống ngân hàng trong đáp ứng mục tiêu tăng trưởng nhanh giai đoạn tới.

Liên quan đến diễn biến lãi suất huy động và cho vay mới nhất, số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố cho thấy: Lãi suất tiền gửi bằng VND tại các ngân hàng thương mại trong nước dao động từ 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng.

Với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất phổ biến trong khoảng 3,1-4,0%/năm. Kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, lãi suất dao động từ 4,5-5,4%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi từ trên 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất duy trì ở mức 4,8-6,0%/năm, trong khi kỳ hạn trên 24 tháng được áp dụng mức cao nhất, từ 6,9-7,1%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi bằng USD tiếp tục giữ ở mức 0%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và tổ chức, theo đúng chủ trương khuyến khích sử dụng VND trong giao dịch.

Về lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay bằng VND tại các ngân hàng thương mại trong nước dao động trong khoảng 6,6-9,0%/năm đối với cả khoản vay mới và dư nợ cũ.

Đáng chú ý, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên bình quân ở mức khoảng 3,9%/năm, thấp hơn so với trần 4%/năm do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Đối với các khoản vay bằng USD, mặt bằng lãi suất bình quân được duy trì từ 4,2-5,0%/năm.