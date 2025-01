BVBank: Tín dụng tăng trưởng 18%, lợi nhuận tăng bằng lần

Theo công bố từ BVBank, khép lại năm 2024, tổng tài sản của BVBank ghi nhận hơn 103.500 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. Đáng chú ý, hoạt động tín dụng của BVBank ghi nhận tích cực trong năm 2024. Tính đến 31/12/2024, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 68.000 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với năm 2023 (tăng trưởng tín dụng toàn ngành là hơn 15%).

Trong đó dư nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 75% tổng quy mô dư nợ.

Tổng quy mô huy động của BVBank ghi nhận 95.400 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 75.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12% với động lực chính đến từ các chương trình tập trung vào khách hàng nhỏ lẻ. Tổng số lượng khách hàng tăng gần 30% so với đầu năm, đạt 2,3 triệu khách hàng.

Năm 2024, tổng thu nhập của BVBank đạt gần 2.500 tỷ đồng. Bên cạnh việc triển khai xuyên suốt các chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trong năm, với mức giảm lên đến 2% để đồng hành cùng với khách hàng theo chủ trương của NHNN, chính sách huy động cũng được điều tiết nhịp nhàng, linh hoạt trong từng thời kỳ phù hợp với nhu cầu tín dụng và diễn biến lãi suất thị trường, nhằm tối ưu hóa chi phí vốn.

Song song đó, chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát tối ưu, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục được cải thiện.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank).

Kết thúc năm 2024, BVBank ghi nhận hơn 390 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 112% kế hoạch đặt ra, trong đó lợi nhuận quý 4 đạt 209 tỷ đồng.

Lý giải về lợi nhuận quý 4 tăng cao so với quý trước, BVBank cho biết, chủ yếu đến từ việc tăng mạnh hoạt động cho vay (đóng góp gần 40% mức tăng cả năm), tốc độ thu nợ đẩy nhanh với mức thu gần 3 lần bình quân các quý trước, cải thiện mạnh thu lãi và giảm chi phí dự phòng.

Tỷ lệ nợ xấu/tổng nợ theo quy định tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN giảm từ 3,84% cuối quý 3 còn 2,59% .

Ngoài ra, BVBank cho biết, 92% khách hàng mới trong năm 2024 đến từ kênh số, tăng 40% so với 2023. Tổng số lượng giao dịch trên kênh số cũng tăng 40% so với năm trước đó.

Cuối tháng 12, BVBank có 2.853 nhân viên, tăng 292 người so với đầu năm. Chi phí nhân viên bình quân trong cả năm đạt 24,5 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 3,2% so với cùng kỳ. Theo số liệu do BVBank công bố, thu nhập bình quân của nhân viên là 21,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,4%.