"Các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đặt Việt Nam trong tầm ngắm"

Nhận định về khả năng phục hồi trong thời gian tới, chuyên gia cho rằng, nhờ các yếu tố cơ bản vững chắc, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi dần dần trong ít nhất sáu tháng tiếp theo cho đến khi đà tăng trưởng mạnh hơn vào nửa cuối năm 2022.

Nền kinh tế Việt nam sẽ phục hồi trong năm 2022? Ảnh: HSBC

"Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công của thời đại mới. Đây là quốc gia đã tận dụng các cơ hội thương mại toàn cầu để tạo cho mình vị thế ngày càng lớn mạnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời xây dựng một nền kinh tế trong nước phát triển".

Đây là chia sẻ của ông Surendra Rosha, Đồng Tổng Giám đốc HSBC Châu Á Thái Bình Dương, tại hội thảo trực tuyến "Ngày Việt Nam – Mở cửa Cơ hội Kinh doanh" diễn ra vào ngày 3/11.



Nhịp độ phục hồi kinh tế Việt Nam- Góc nhìn của các chuyên gia



Trong phiên thảo luận tại hội thảo với tiêu đề "Nhịp độ phục hồi kinh tế Việt Nam", ông Frederic Neumann, Đồng Giám đốc Khối Nghiên cứu Kinh tế Châu Á, thuộc Khối Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu của HSBC, ông Alain Cany, Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson Việt Nam và Chủ tịch Eurocham Việt Nam, Tiến sĩ Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Tập đoàn FPT và ông Warrick Cleine, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KPMG Việt Nam và Campuchia, cùng miêu tả sự phục hồi của kinh tế Việt Nam khi bắt đầu dần mở cửa trở lại, và xem xét các cơ hội mới từ góc nhìn của nhà đầu tư.

Nhận định về việc Fed tăng lãi suất, ông Frederic Neumann, Đồng Giám đốc Khối Nghiên cứu Kinh tế Châu Á, HSBC toàn cầu cho rằng, dù động thái này có thể tác động tới tăng trưởng kinh tế, nhưng Việt Nam có thể sẽ ít bị ảnh hưởng từ lãi suất tiền đô Mỹ cao nhờ các yếu tố cơ bản mạnh mẽ và nền kinh tế với trọng tâm xuất khẩu.



Ông Neumann cũng nhận định rằng giá năng lượng tăng có thể đẩy lạm phát tăng và làm chậm tốc độ phục hồi tăng trưởng của Việt Nam. Giá năng lượng có thể tăng trong những tháng mùa đông tới nhưng tình hình sẽ được cải thiện vào tháng Ba năm sau. Sự thiếu hụt năng lượng có thể tạm thời khiến lạm phát tăng ở các nền kinh tế mà dầu đóng vai trò quan trọng như Việt Nam. Tuy vậy, theo ông Neumann, tình hình sẽ ổn định hơn vào nửa cuối năm 2022.

Giá năng lượng tăng có thể đẩy lạm phát tăng và làm chậm tốc độ phục hồi tăng trưởng của Việt Nam Frederic Neumann, Đồng Giám đốc Khối Nghiên cứu Kinh tế Châu Á, thuộc Khối Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu của HSBC

Nhận định về sự phục hồi kinh tế, ông Alain Cany, chủ tịch Eurocham Việt Nam cho rằng nhờ các yếu tố cơ bản vững chắc, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi dần dần trong ít nhất sáu tháng tới cho đến khi đà tăng trưởng mạnh hơn vào nửa cuối năm 2022. Các nhà máy tại các khu công nghiệp phía Nam có thể phục hồi chậm hơn so với những khu vực khác do tình trạng phong tỏa kéo dài và nghiêm ngặt trong những tháng gần đây. Mặc dù kinh tế hiện đang dần mở cửa trở lại, các lĩnh vực đầu tiên phải đóng cửa như du lịch, khách sạn, tổ chức sự kiện, v.v., vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, điều này khiến người tiêu dùng e ngại hơn dẫn tới ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị. Một số công ty sử dụng nhiều lao động đã giảm quy mô sản xuất do làn sóng thứ tư của Covid có thể phải đối mặt với những thách thức mới trong việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

Tuy nhiên, ông Cany chỉ ra rằng một số lĩnh vực vẫn được hưởng lợi trong đại dịch như thương mại điện tử với mức tăng trưởng 18%, đạt doanh thu hơn 11 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Thị trường này sẽ tiếp tục phát triển khi người tiêu dùng ngày càng quen với việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ trực tuyến. Mặt khác, nhờ các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia, sản xuất và xuất khẩu hải sản, cà phê, quần áo, giày dép, thiết bị cơ khí cũng sẽ sớm phục hồi.

Bên cạnh các nhà đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế tư nhân trong nước cũng gặp rất nhiều khó khăn trong những tháng gần đây, và họ cũng đang rất kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ trở lại. Tiến sĩ Trương Gia Bình nhận thấy tinh thần tích cực và sự tự tin vượt qua thách thức của các doanh nhân. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa vẫn duy trì tốc độ tăng cao, đạt 483 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước, vốn đầu tư FDI đăng ký mới vẫn tăng đáng kể và tăng trưởng GDP dương trong chín tháng đầu năm đã góp phần tạo nên một triển vọng tươi sáng hơn cho nền kinh tế Việt Nam.

Kể từ khi Chính phủ thay đổi chính sách về Covid từ tháng 10, nền kinh tế đã nhanh chóng mở cửa trở lại và quá trình chuyển đổi sang kỹ thuật số đã bắt đầu. Hiện tại, Chính phủ đang lên kế hoạch cho một gói hỗ trợ mới để phục hồi kinh tế, đồng thời cũng đã áp dụng công nghệ trong việc kiểm soát Covid. Dự kiến sẽ có nhiều giải pháp hơn nữa, ứng dụng AI và công nghệ sẽ hỗ trợ kiểm soát tình hình và phục hồi kinh tế nhanh chóng trong thời gian sớm nhất.

Thương mại điện tử là lĩnh vực được hưởng lợi từ đại dịch Covid-19. Ảnh: Báo Công thương

Những trọng tâm trong điều kiện bình thường mới

Trước nhiều cơ hội và xu hướng mới trong thời gian tới, ông Alain Cany đề nghị các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đặt Việt Nam trong tầm ngắm lên kế hoạch đầu tư của họ. Theo ông Alain Cany, Việt Nam có cả thị trường trong nước rộng lớn lẫn cơ hội tốt cho sản xuất và xuất khẩu.



Với phân khúc người tiêu dùng trung lưu ngày càng tăng, dự kiến sẽ chiếm hơn một nửa dân số vào cuối thập kỷ này, Việt Nam sở hữu một thị trường tăng trưởng đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp nước ngoài trong nhiều lĩnh vực, từ nhập khẩu ô tô đến giáo dục tư nhân. Các doanh nghiệp nên tận dụng lợi thế của các hiệp định FTA mà Việt Nam đã tham gia và hãy xem M&A là một phương thức phổ biến để thâm nhập thị trường trong nước và xây dựng quan hệ với các nhà cung cấp và đối tác tiềm năng.



Đồng quan điểm với ông Cany, Tiến sĩ Bình cho rằng thị trường Việt nam có nhiều khả năng phục hồi trong thời gian sớm nhất và là một gợi ý tốt cho các nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, kết luận: "Bất chấp tất cả những thách thức mà chúng ta đã trải qua gần đây, chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng tương lai của Việt Nam vẫn tươi sáng. Khi những thách thức của Covid qua đi, sẽ có rất nhiều cơ hội dành cho những ai đã được chuẩn bị tốt. Với tư cách là một ngân hàng quốc tế hàng đầu, vai trò của HSBC là đảm bảo chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong nước và quốc tế nắm bắt kịp thời các cơ hội này. Sự kiện thường niên này chính là cách chúng tôi tương tác với các khách hàng hiện tại và tiềm năng, đồng thời giúp quảng bá câu chuyện thú vị của Việt Nam ra toàn cầu".