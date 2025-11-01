Cập nhật diễn biến thị trường ngoại tệ và thị trường liên ngân hàng mới nhất (tuần từ 20-24/10/2025) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Theo đó, tại ngày 20/10, tỷ giá mua, bán USD/VND niêm yết cuối ngày trên website của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ở mức 26.146/26.356 VND/USD, không đổi so với tỷ giá cuối ngày làm việc cuối tuần trước đó (ngày 17/10).

Cuối ngày 24/10, tỷ giá niêm yết ở mức 26.112/26.352 VND/USD. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ giá mua vào đã giảm 34 VND/USD và tỷ giá bán ra giảm 4 VND/USD so với ngày 20/10. Tỷ giá đã có dấu hiệu "hạ nhiệt" dù chỉ là mức điều chỉnh nhỏ.

Theo cập nhật mới nhất tại ngày 1/11, giá USD bán ra tại Vietcombank hiện đang đứng ở mức 26.347 VND/USD (bán ra) và 26.107 (bán ra), tiếp tục giảm 5 đồng/USD ở cả 2 chiều mua và bán.

Các ngân hàng "vay nóng" 3,4 triệu tỷ trong 1 tuần, lãi suất tăng vọt.

Trong khi tỷ giá có xu hướng ổn định, hoạt động trên thị trường liên ngân hàng lại diễn ra sôi nổi.

Theo báo cáo tổng hợp từ các Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh số giao dịch bằng VND trong tuần đạt xấp xỉ 3.375.941 tỷ đồng, tương đương mức bình quân 675.188 tỷ đồng/ngày. Đáng chú ý, con số này đã tăng 27.887 tỷ đồng/ngày so với tuần liền trước.

Tương tự, doanh số giao dịch bằng USD (quy đổi) cũng đạt khoảng 658.930 tỷ đồng trong tuần, bình quân 131.786 tỷ đồng/ngày. Mức tăng của giao dịch USD thậm chí còn mạnh hơn, lên tới 37.357 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Xét theo kỳ hạn, giao dịch bằng VND chủ yếu "đổ dồn" vào kỳ hạn qua đêm, chiếm tỷ trọng áp đảo 94% tổng doanh số. Kỳ hạn 02 tuần cũng chiếm một phần nhỏ là 2%. Đối với giao dịch USD, kỳ hạn qua đêm và 01 tuần chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt là 90% và 7%. Điều này cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn vẫn là chủ đạo trên thị trường.



Diễn biến đáng lo ngại nhất nằm ở lãi suất bình quân liên ngân hàng.

Đối với giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân đã tiếp tục tăng so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng tăng lần lượt 0,46%/năm; 0,25%/năm và 0,14%/năm lên các mức 5,60%/năm; 5,56%/năm và 5,52%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD: Lãi suất bình quân có xu hướng ổn định, biến động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm không đổi và vẫn giữ ở mức 4,1%/năm; lãi suất kỳ hạn 01 tuần giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 4,14%/năm; trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 01 tháng tăng nhẹ 0,03%/năm lên mức 4,18%/năm.



Nguồn: SBV

Tóm lại, trong tuần vừa qua thị trường tiền tệ cho thấy một bức tranh đối lập: Tỷ giá có dấu hiệu bớt căng thẳng, nhưng sức ép thanh khoản VND trên liên ngân hàng vẫn lớn, thể hiện qua việc lãi suất VND tiếp tục leo thang và doanh số giao dịch tăng mạnh.