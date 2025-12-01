KienlongBank có tân Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UPCoM: KLB) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh - Quyền Tổng Giám đốc chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, kể từ ngày 1/12/2025.

Ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc KienlongBank. (Ảnh: KienlongBank).

Theo thông tin ngân hàng cung cấp, ông Trần Hồng Minh sinh năm 1985, có trình độ học vấn cử nhân kinh tế đầu tư trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam (LPBank, VPBank,...) trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3/2021.

Về quá trình công tác, ông Minh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khách hàng chiến lược phía Bắc từ tháng 3/2021 đến tháng 11/2022. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 26/11/2022 đến ngày 8/7/2024.

Đến tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/12/2025.

Sau quyết định bổ nhiệm trên, Ban Điều hành của KienlongBank hiện gồm 5 thành viên, ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc cùng với 4 Phó Tổng Giám đốc và một Kế toán trưởng.

Về tình hình kinh doanh, ngân hàng KienlongBank đã công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 615 tỷ đồng, tăng 194,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng này đã thu về 1.537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp đôi cùng kỳ và thực hiện 112% kế hoạch năm, đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất trong 30 năm hoạt động.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản ngân hàng KienlongBank đạt 97.716 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng cho vay khách hàng đạt 70.922 tỷ đồng, tăng 15,4%. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng 11,6%, đạt 70.898 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của KienlongBank ở mức 1.368 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,93%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 78%.