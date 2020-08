Các nhà mạng lãi nghìn tỷ trong nửa đầu năm

19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới thói quen sử dụng dịch vụ viễn thông của khách hàng, các nhà mạng vẫn ghi nhận lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nửa đầu năm 2020.

Cụ thể, doanh thu của Tập đoàn Viettel đạt 120.000 tỷ đồng , tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 19.850 tỷ đồng , đạt 110,2% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.

Trong đó, doanh thu từ các dịch vụ mới trên nền tảng số tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tăng trưởng doanh thu từ thị trường nước ngoài đã đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh của Viettel.



tỷ đồng Nhà mạng vẫn lãi nghìn tỷ dù Covid-19 diễn biến phức tạp Doanh thu và lợi nhuận nửa đầu 2020 của Viettel, VNPT và MobiFone Doanh thu Lợi nhuận Viettel VNPT MobiFone 0 25 50 75 100 125 150 MobiFone ●

Với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), doanh nghiệp này cũng ghi nhận doanh thu thuần 24.202 tỷ đồng sau 6 tháng, giảm 7% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.882 tỷ, tăng nhẹ so với con số 2.840 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Tập đoàn VNPT đề ra chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 5-7%/năm, tăng trưởng lợi nhuận 6-8%/năm, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 5%/năm.

Dù suy giảm về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ 2019, MobiFone vẫn ghi nhận doanh thu nửa đầu năm 2020 đạt 12.069 tỷ đồng (giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước), lãi gộp 2.969 tỷ.

Khấu trừ chi phí, nửa đầu năm nay MobiFone đạt lợi nhuận trước thuế gần 1.637 tỷ đồng , giảm hơn 1.000 tỷ, tương ứng giảm 38% so với mức 2.644 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2019.

Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ tới thói quen tiêu dùng viễn thông của khách hàng. Theo báo cáo của Bộ TTTT, tính đến tháng 6/2020, doanh thu dịch vụ viễn thông có xu hướng giảm nhẹ, đạt xấp xỉ 63.000 tỷ, giảm 1,21% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông của tháng 6/2020 đạt 10.260 tỷ đồng , giảm nhẹ so với tháng trước ( 10.270 tỷ đồng ) cũng như cùng kỳ 2019 ( 10.320 tỷ đồng ).

Trong khi doanh thu dịch vụ di động có xu hướng giảm nhẹ thì doanh thu dịch vụ cố định lại tăng cao. Cụ thể, doanh thu di động tháng 6/2020 đạt 7.390 tỷ đồng , giảm không đáng kể so với tháng 5/2020 ( 7.410 tỷ đồng ) và giảm 9,6% so với cùng kỳ 2019 ( 8.100 tỷ đồng ), trong khi doanh thu dịch vụ cố định đạt 2.870 tỷ đồng , tăng nhẹ so với tháng 5/2020 ( 2.850 tỷ đồng ) và tăng khoảng 30% so với cùng kỳ 2019 ( 2.200 tỷ đồng ).

Theo ước tính của các mạng di động, doanh thu từ dịch vụ thoại đang giảm mạnh ở mức khoảng 16% mỗi năm. Dù số lượng thuê bao băng thông di động tăng nhanh vẫn không đủ bù đắp cho sự sụt giảm của dịch vụ thoại.