Cách tạo mã QR để truy cập hồ sơ trên Facebook

Hiện tại có rất nhiều nhà hàng, khách sạn, mua bán cho tới các địa điểm ăn uống đều dùng ứng dụng quét mã vạch QR Code. Vậy thì QR Code là gì? Cách tạo QR Code như thế nào sẽ được hướng dẫn chi tiết qua bài viết dưới đây.

QR Code là gì?

QR Code (là tên viết tắt Quick Response Code) hay còn được gọi là mã vạch ma trận (Matrix-barcode). Là một dạng mã vạch 2 chiều, được đọc bởi máy đọc mã vạch, điện thoại thông minh smartphone hay máy tính bảng…

Để có thể đọc được nội dung bên trong mã QR Code, bắt buộc bạn phải cài ứng dụng đọc mã trên smartphone của mình.

Nguồn gốc

Năm 1994, công ty con của Toyota – có tên là Denso Wave đã tạo ra QR nhằm theo dõi xe trong quá trình sản xuất với tốc độ cao. Ngày nay, loại mã này đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

QR Code khác mã vạch truyền thống ra sao?

Về bản chất, QR Code cũng không có gì khác biệt so với mã vạch truyền thống, gồm vạch sọc dọc đen trắng để mã hóa thông tin.

Sự khác nhau của hai loại mã này lại đến từ lượng dữ liệu chúng chia sẻ. Cụ thể, đối với loại mã vạch truyền thống chỉ xử lý được 20 ký tự( gồm cả chữ và số, chỉ đọc được 1 chiều).

Trong khi đó, mã phản ứng nhanh thì có khả năng đọc 2 chiều, lưu trữ đến 7.089 ký tự số đơn thuần và 4.296 ký tự chữ số + chữ cái.

Lợi ích của việc thanh toán bằng QR Code

- Không cần nhiều thiết bị đặc biệt: Chỉ cần điện thoại có gắn camera giúp quét mã QR.

- Nhanh chóng, dễ sử dụng: Không cần cung cấp các loại giấy tờ rờm rà.

- Tính an toàn cao: An toàn hơn so với việc mang nhiều tiền mặt, thẻ ngân hàng bên mình. Được bảot vệ đến 2 lớp bảo mật theo tiêu chuẩn toàn cầu của EMVCo quốc tế.

Tạo QR code miễn phí. Ảnh: Sapo.vn

Ứng dụng QR Code

- Thiết kế danh thiếp: Chỉ cần quét mã QR, dẫn người xem đến LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube…

- Đơn giản hóa thông tin cho các tài liệu in: Tài liệu quảng cáo, tờ rơi giới thiệu dịch vụ, thẻ, giấy mời…

- Dùng cho truyền thông xã hội – Social Media: Dùng để kết nối khách hàng tiềm năng trực tiếp đến với các mạng xã hội.

- “Úp mở” hình ảnh, nội dung quảng cáo.

- “Hiện đại hóa” công tác tổ chức sự kiện: Giúp xác nhận lời mời tham gia sự kiện từ email hay đăng ký nhận quà tặng.

- Hấp dẫn khách hàng đến với các chương trình khuyến mãi: Triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá, ưu đãi sản phẩm, dịch vụ.

- Đo đếm tính hiệu quả của các chiến dịch Marketing: Thống kê số lượng khách hàng đã truy cập website, gọi đến hotline, xem hình ảnh…

Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu được QR code là gì và các ứng dụng của QR trong các lĩnh vực trong cuộc sống.