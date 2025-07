Huế có 609 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trong nửa đầu năm 2025

Ngày 10/7, UBND TP.Huế tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2025 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế- xã hội TP.Huế tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố ước đạt 9,39%, cao hơn mức bình chung cả nước là 7,31%, xếp thứ 9/34 tỉnh/thành cả nước và xếp thứ 3 trong vùng (sau TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi).

UBND TP.Huế tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2025.

Trong đó, lĩnh vực dịch vụ ước tăng khoảng 9,43%, chiếm 51,4% trong cơ cấu kinh tế. Hoạt động du lịch tiếp tục sôi động, lượng khách đến Huế tăng mạnh. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt hơn 3.335 nghìn lượt, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.163 nghìn lượt, tăng 41,6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 6.371 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 718,5 triệu USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ, đạt 50,2% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 555 triệu USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ, đạt 46,3% kế hoạch.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 84.800 tỷ đồng, tăng 9,8%. Dư nợ tín dụng đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 5,7%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,58%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng ước tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng ước tăng hơn 12,72%, chiếm 29,3% trong cơ cấu kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng ước tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 16%. Ngành xây dựng tăng trưởng mạnh, ước tăng 14,21% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ, đóng góp tích cực cho tăng trưởng như: Sản xuất ô tô, găng tay các loại, điện sản xuất... Một số sản phẩm có sản lượng giảm do khó khăn về đơn hàng và thị trường tiêu thụ như: Bia, tôm đông lạnh, sợi các loại, xi măng...

Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp uớc tăng 1,3%, chiếm 10,6% trong cơ cấu kinh tế. Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 61,5 tạ/ha, giảm 5,9 tạ/ha.

Trong 6 tháng đầu năm, TP.Huế đã cấp mới 19 dự án và điều chỉnh tăng/giảm vốn cho 7 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế thêm hơn 21.000 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2025, TP.Huế có 461 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 4.408 tỷ đồng, tăng 29,4% về số lượng và tăng 144% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 200 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động 609 doanh nghiệp, tăng 106 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 của TP.Huế ước đạt 7.430 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán, bằng 47,1% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 26% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước đạt 7.108 tỷ đồng, đạt 45,14% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 1.831 tỷ đồng, đạt 42,5% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư công của TP.Huế tính đến ngày 30/6 là 2.229 tỷ đồng/4.521 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn trung bình của toàn quốc.