Cần hơn 2.812 tỷ đồng nâng cấp tuyến Nội Bài - Bắc Ninh thành cao tốc

Theo đó, tuyến đường Nội Bài - Bắc Ninh có mục tiêu nâng cao năng lực khai thác, tăng tốc độ khai thác của đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn thiết kế vận tốc 100 km/h để khai thác cao tốc, góp phần hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch và khép kín đường Vành đai 4 Thủ đô.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Quốc lộ 18 đoạn đi qua tỉnh Bắc Ninh.

Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết, dự án có điểm đầu tại Km1 + 606,20 trên Quốc lộ 18 (điểm đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai) thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; đểm cuối tại Km31+200 trên Quốc lộ 18 (điểm đầu của nút giao Quốc lộ 18 với đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang), thuộc địa phận phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Chiều dài tuyến khoảng 32,85 km đi qua địa phận TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh.

Ban quản lý dự án Thăng Thăng cải tạo đoạn tuyến từ Km-1-606,20 đến Km12+500 (khoảng 14,15 km) theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị quy mô 4 làn xe, nâng cấp đoạn tuyến từ Km12+500 đến Km31+200 (khoảng 18,7 km) theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 4 làn xe, phân luồng xe máy và xe thô sơ ra khỏi tuyến để tổ chức sang các đường quốc lộ, đường tỉnh dọc theo tuyến.

Giai đoạn này giữ nguyên các nút giao khác mức kết nối vào dự án đồng thời đóng các nút giao bằng kết nối trực tiếp vào dự án.

Phương án này có tổng mức đầu tư khoảng 2.812,43 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trong đó chi phí xây dựng là 1.800,58 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng là 374,93 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác là 270 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 366,83 tỷ đồng.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Dự án sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 5/2025; phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 8/2025; hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2025; hoàn thành dự án trong tháng 12/2026.

Quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh đã được đầu tư xây dựng từ những năm 2004 theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Trong đó làn bên trái đưa vào sử dụng từ năm 2004, làn bên phải từ năm 2008.

Hiện tuyến đường đang khai thác với tốc độ 80 km/h, do một số hạng mục chưa được đầu tư như hệ thống an toàn giao thông (lan can tôn sóng giải phân cách giữa, hàng rào bào vệ hai bên đường...), đặc biệt là khai thác chung với xe máy.

Đến nay thời gian khai thác đã hơn 17 năm (thời hạn tính toán mặt đường mềm là 15 năm), mặt đường hiện trạng đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vị trí rạn nứt, cường độ mặt đường không còn đảm bảo.

Đồng thời, lưu lượng xe trên Quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh rất lớn, khoảng 60.000PCU, làm giảm năng lực thông hành, giao thông trên tuyến liên tục xảy ra các hiện tượng ùn tắc, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, tại các khu, cụm công nghiệp, các nút giao trên tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.