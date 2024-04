Cảng Hàng không Cà Mau sẽ được nâng cấp đón máy bay cỡ lớn

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng nhà ga mới phía Bắc đạt công suất 3 triệu hành khách/năm, đảm bảo công suất theo dự báo tầm nhìn tương lai.

Theo quy hoạch, Cảng Hàng không Cà Mau là cảng hàng không nội địa, dùng chung dân dụng và quân sự. Giai đoạn đến năm 2030, cảng là sân bay cấp 4C và sân bay quân sự cấp 2, có công suất 1 triệu hành khách/năm và tối thiểu 1.000 tấn hàng hóa/năm.



Sân đỗ máy bay sẽ có tối thiểu 4 vị trí đỗ máy bay, cho các máy bay loại Airbus A320, A321 và tương đương. Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Hàng không Cà Mau sẽ đáp ứng công suất 3 triệu hành khách/năm và tối thiểu 3.000 tấn hàng hóa/năm, sân đỗ tàu bay có tối thiểu 10 vị trí đỗ máy bay Code C.

Sâ bay Cà Mau. Ảnh: ACV

Đối với hệ thống đường cất/hạ cánh, giai đoạn đến 2030 sẽ xây dựng mới đường cất hạ cánh 2.400mx45m, hướng 09 - 27, các hạng mục đồng bộ (đoạn dừng, khoảng trống và khu vực an toàn cuối đường CHC, dải bay).

Tầm nhìn đến năm 2050, giữ nguyên cấu hình hệ thống đường cất hạ cánh giai đoạn đến năm 2030.

Đối với nhà ga hành khách, giai đoạn đến năm 2030 sẽ cải tạo, nâng cấp nhà ga hiện hữu đạt công suất 0,5 triệu hành khách, khi có nhu cầu có thể mở rộng, đảm bảo khai thác công suất 1 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng nhà ga mới phía Bắc đạt công suất 3 triệu hành khách/năm, đảm bảo công suất theo dự báo tầm nhìn tương lai.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, sử dụng bãi đỗ xe trước nhà ga hành khách hiện hữu ở phía Bắc và mở rộng đảm bảo đáp ứng 1 triệu hành khách/năm. Đến năm 2050, mở rộng sân đỗ ôtô đồng bộ cùng nhà ga hành khách xây dựng ở phía Bắc, tổng diện tích bãi đậu xe đạt 24.000m2.

Riêng với công trình Đài kiểm soát không lưu, trong thời gian chờ đầu tư đài kiểm soát không lưu mới, sẽ giữ nguyên theo hiện trạng trung tâm chỉ huy điều hành bay và đài kiểm soát không lưu, chỉ thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng trong thời gian xây dựng đài mới ở phía Bắc đường cất hạ cánh.

Thời kỳ 2021 - 2030, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng Hàng không Cà Mau là 183,51ha. Trong đó, đất hiện trạng có 43,27ha, đất xin bổ sung có 140,24ha. Định hướng đến năm 2050, tổng nhu cầu sử dụng đất là 244,43ha.

Trên cơ sở này, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT xem xét, làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thống nhất nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh, cùng các nội dung quy hoạch chi tiết đất quốc phòng, an ninh tại Cảng Hàng không Cà Mau và các nội dung khác của hồ sơ quy hoạch Cảng Hàng không Cà Mau.

Cục Hàng không cũng kiến nghị Bộ GTVT xem xét, triển khai các thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch Cảng Hàng không Cà Mau theo đúng quy định của pháp luật.