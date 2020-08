Tờ Tạp chí phố Wall mới đây đưa tin CEO Facebook Mark Zuckerberg từ lâu đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump và các quan chức Mỹ về mối đe dọa ngầm từ các công ty công nghệ Trung Quốc.

Ông trùm Facebook được cho là đã cảnh báo các quan chức và nhà lập pháp hàng đầu nước Mỹ về mối đe dọa từ các công ty công nghệ Trung Quốc, đặc biệt là ByteDance và ứng dụng TikTok

Theo nguồn tin của tờ Tạp chí phố Wall, ông trùm Facebook Mark Zuckerberg từng cảnh báo Tổng thống Trump tại một bữa tối diễn ra ở Nhà Trắng tháng 10/2019 rằng các công ty công nghệ Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp với hoạt động kinh doanh của Mỹ.

Nguồn tin này cho hay Zuckerberg chỉ ra rằng việc xem xét kiềm chế các công ty Trung Quốc nên được Nhà Trắng ưu tiên hơn là kiểm soát Facebook. Ông trùm Facebook cảnh báo các quan chức và nhà lập pháp hàng đầu nước Mỹ rằng các công ty công nghệ Trung Quốc có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến những giá trị và vị thế thống trị công nghệ của nước Mỹ.

Cũng theo nguồn tin này, Mark đã điểm mặt TikTok, ứng dụng thuộc sở hữu của ByteDance, một trong những kỳ lân khởi nghiệp lớn nhất Trung Quốc, vì không chia sẻ cam kết của Facebook về quyền tự do ngôn luận. Không riêng ông Mark, nhiều nhà lập pháp Mỹ từ lâu đã cáo buộc TikTok xét duyệt nội dung theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Hạ nghị sĩ Tom Cotton và Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer - người đã gặp Zuckerberg vào tháng 9 ngay sau đó đã kêu gọi một cuộc điều tra TikTok vào tháng 10/2019. Một cuộc đánh giá mối đe dọa an ninh quốc gia mà TikTok gây ra đã được diễn ra ngay sau đó. Đến tháng này, tức gần một năm sau cuộc điều tra, ông Trump chính thức ký sắc lệnh cấm ứng dụng trong vòng 45 ngày với lý do quan ngại an ninh quốc gia. Hồi cuối tuần qua, phía TikTok xác nhận đã đâm đơn kiện kháng cáo chống lại lệnh cấm từ Nhà Trắng.

Hôm 24/8 vừa qua, TikTok đã chính thức đâm đơn kiện Trump lên tòa án quận liên bang California trong bối cảnh ông Trump mới đây buộc ByteDance thoái vốn khỏi các hoạt động của TikTok Mỹ bằng cách bán lại cho bất kỳ doanh nghiệp Mỹ nào trong vòng 90 ngày hoặc sẽ bị cấm hoàn toàn khỏi Mỹ.

Trong nội dung đơn kiện, TikTok trình bày: “Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hành động (đâm đơn kiện chính phủ Mỹ) để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công ty cũng như cộng đồng nhân viên. Hơn 1.500 nhân viên của TikTok trên khắp nước Mỹ đã cống hiến hết tâm huyết vào dự án xây dựng nền tảng này”.

Nói về nguồn tin được tiết lộ trên tờ tạp chí phố Wall, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho hay báo cáo này “không đáng tin cậy” và rằng Mark Zuckerberg có “ảnh hưởng bằng 0” trong vấn đề Mỹ điều tra TikTok.

Cùng quan điểm trên, phát ngôn viên của TikTok trả lời phỏng vấn tờ CNBC: “Mark chưa bao giờ ủng hộ lệnh cấm TikTok. Mark cũng nhiều lần phát biểu công khai rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các công ty công nghệ Mỹ là doanh nghiệp Trung Quốc, do sự bất đồng giá trị liên quan đến các quyền dân chủ lý tưởng như tự do ngôn luận. Thật nực cười khi cho rằng những quan ngại an ninh quốc gia lâu nay - mà các nhà hoạch định chính sách lưỡng đảng xem xét - được hình thành do những tuyên bố của Mark”.

TikTok hiện là đối thủ cạnh tranh lớn với các hoạt động kinh doanh của Facebook. Ứng dụng chia sẻ video trực tuyến này hoạt động như một mạng xã hội và đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu trong những tháng gần đây, cạnh tranh trực tiếp với Instagram. Với quy mô người dùng khổng lồ cùng đối tượng có độ tuổi trẻ đầy tiềm năng của TikTok, nhiều công ty có thể sẽ lựa chọn trả chi phí quảng cáo trên TikTok hơn là Instagram hay Facebook.