Chính quyền và người dân nói gì về Agribank chi nhánh Long An?

Là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Long an trong lĩnh vực kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Agribank chi nhánh tỉnh Long An còn là đơn vị tích cực tham gia các các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa…

Được Agribank đồng hành từ ngày đầu khởi nghiệp…



Anh Trần Văn Chính (ấp Trương Công Ý, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, Long An), chia sẻ, gia đình anh vay vốn từ Agribank để sản xuất kinh doanh đến nay cũng khoảng 20 năm, từ ngày anh mới lập gia đình ra riêng lập nghiệp đến nay. Những ngày đầu anh vay vốn để canh tác lúa, sau đó tăng dần nguồn vay để chuyển đổi sang trồng thanh long, chăm nuôi, sầu riêng... Rồi thanh long mất giá, anh quyết định chuyển đổi sang trồng "cây vua"- sầu riêng. Trồng sầu riêng phải cần nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian đợi thu hoạch từ 4-5 năm. Nhưng khi làm kế hoạch vay anh được Agribank chi nhánh Tân Thạnh nhanh chóng duyệt hồ sơ, hỗ trợ để chuyển đổi sang trồng sầu riêng.

Cán bộ Agribank chi nhánh Long An và Tân Thạnh đến thăm mô hình trồng sầu riêng của gia đình anh Trần Văn Chính (Người thứ 2 bên trái). Ảnh: Hồng Cẩm

Với số vốn vay 1 tỷ đồng từ Agribank chi nhánh Tân Thạnh anh mạnh dạn chuyển đổi hơn 3ha từ thanh long sang sầu riêng Ri6. Đến nay sau hơn 4 năm, gần 400 gốc sầu riêng của anh Chính đã cho trái chiến.

Anh Chính vui vẻ chia sẻ: "Năm nay sầu riêng bắt đầu cho trái chiến, vì vụ đầu nên tôi chỉ để 40 cây, cho thu hoạch hơn 100 triệu đồng rồi. Nhờ Agribank mạnh dạn đầu tư nguồn vốn mà gia đình tôi mới tự tin chuyển đổi vườn sầu riêng như ngày hôm nay. Vay số tiền lớn như vậy nhưng thủ tục vay vốn rất dễ dàng, ngân hàng chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, xong tôi ra ngân hàng ký tên là có vốn để làm ăn. Nếu không có nguồn vốn vay tại ngân hàng, tôi khó có thể có trong tay 3ha sầu riêng như hiện nay".

Vườn sầu riêng 3ha xanh mướt đã bắt đầu cho trái của anh Chính từ nguồn vốn vay của Agribank. Ảnh: Hồng Cẩm

Cũng giống như ông Chánh, ông Dương Hoàng Tân (xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh), chủ cơ sở sấy lúa công nghệ cao Tân Tài, chia sẻ, từ khi vay nguồn vốn từ Agribank chi nhánh Tân Thạnh hàng chục năm nay, từ mức vay tín chấp 5 triệu ban đầu đến nay dư nợ có thời điểm lên đến 5 tỷ đồng.

"Trong suốt hàng chục năm vay vốn của Agribank chúng tôi luôn tin tưởng vào ngân hàng, khi khó khăn, ngân hàng đã chủ động giảm lãi, cơ cấu lại nợ, giảm phí cho chúng tôi khi cần vay vốn chúng tôi đều được ngân hàng cấp tín dụng với lãi suất thấp để chúng tôi phát triển kinh tế đây cũng chính là lý do để chúng tôi tin tưởng và gắn bó với ngân hàng...."- ông Tân cho biết.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Long An. Ảnh: Hồng Cẩm

Box: Ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Long An, cho biết, hiện nay tổng dư nợ của chi nhánh là 26.950 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn là 25.321 tỷ đồng, chiếm 94%/tổng dư nợ. Dư nợ cho vay Hộ sản xuất và cá nhân đạt 22.415 tỷ đồng. Lũy kế đến 20/6/2022, số dư nợ tại Agribank Long An bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 901 tỷ đồng. Agribank Long An đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 257 khách hàng với dư nợ 159 tỷ đồng; cho vay mới hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với doanh số 113 tỷ đồng. Chi nhánh đã thực hiện hạ lãi suất đối với dư nợ hiện hữu tại thời điểm 15/7/2022 với số tiền lãi thực giảm là 112 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương nói gì?

Theo ông Lê Thanh Đông - Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, cho biết: Tân Thạnh là huyện thuần nông, nằm trong vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, với 32 nghìn ha đất lúa, cho sản lượng hàng năm đạt 440 nghìn tấn. Những năm gần đây, nhiều diện tích lúa cho năng suất thấp đã được bà con nông dân chuyển đổi sang trồng cây ăn trái và nuôi cá, tôm để tăng giá trị.

Ông Lê Thanh Đông - Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh đánh giá cao vai trò của Agribank trong "tiếp sức" nông dân thực hiện thành công định hướng phát triển nông nông của huyện. Ảnh: Hồng Cẩm

Định hướng phát triển của huyện giai đoạn 2021-2030 trọng tâm vẫn là sản xuất nông nghiệp, trong đó phá thế độc canh cây lúa, chuyển sang cây ăn quả, chủ lực là mít, sầu riêng, nho, cam, na, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện cây ăn quả miền Nam…

Hiện nay khó khăn nhất với bà con vẫn là nguồn vốn đầu tư để mua trang thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao. Nguồn vốn này, hiện nay được Agribank chi nhánh Tân Thạnh đáp ứng khá tốt. Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh Tân Thạnh cũng đã rất chủ động khoanh nợ, giãn nợ, thực hiện cơ cấu lại nợ, giảm lãi... Đối với các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn điều đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm điều kiện để nhanh chóng phục hồi và ổn định sản xuất trở lại ngay khi dịch bệnh giảm bớt.

Ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhận xét Agribank chi nhánh Long An không những thực hiện tốt việc cung ứng nguồn vốn cho người dân, mà con làm tốt công tác an sinh xã hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết, thời gian vừa qua Agribank chi nhánh Long An đã thực hiện tốt việc cung ứng nguồn vốn cho người dân. Đặc biệt khi người dân chịu ảnh hưởng bởi đại địch Covid-19 thì ngân hàng thực hiện cơ cấu lại các khoản lãi vay, giảm chi phí, giãn kỳ hạn trả nợ đặc biệt là tập trung các nguồn vốn để người dân tiếp cận nhanh nhất, hiệu quả cao. Sự giúp sức của Agribank đã giúp người dân sớm phục hồi sản xuất, khắc phục khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh.

Hiện nay người dân đang tập trung đổi mới công nghệ, xây dựng lại mô hình sản xuất mới nên chắc chắn việc đầu tư cho nông nghiệp nông thôn rất lớn, đây cũng là thách thức và cơ hội cho Agribank chi nhánh Long An. Agribank chi nhánh Long An cần tuân thủ các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của Agribank Việt Nam để tiết giảm các thủ tục tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhanh với nguồn vốn, đẩy mạnh phục hồi sản xuất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng cho biết thêm, ngoài là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Long an trong lĩnh vực kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Agribank chi nhánh Long An còn là đơn vị tích cực tham gia các các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa…

Khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh Long An. Ảnh: Hồng Cẩm

Thời gian qua, Chi nhánh đã tích cực thực hiện các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trao tặng mái ấm công đoàn, nhà đại đoàn kết, xây dựng trường học, trao tặng học bổng, thiết bị giảng dạy, xây dựng 11 cây cầu giao thông nông thôn tại các địa phương thuộc tuyến biên giới như Mộc Hoá, Đức Huệ,…

Đặc biệt, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, Agribank chi nhánh tỉnh Long An đã dành ra hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch tại địa phương, như: ủng hộ UBMTTQ VN tỉnh Long An 1 tỷ đồng, quỹ vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Long An 300 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng chống dịch tại bệnh viện Đa khoa Long An, Công an tỉnh Long An,… số tiền gần 1 tỷ đồng, trao hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm cho người dân, công nhân các khu công nghiệp gặp khó khăn, hỗ trợ chương trình "Bách hóa 0 đồng" cho người dân chịu ảnh hưởng dịch Covid-19…

Năm 2022, các hoạt động an sinh - xã hội của chi nhánh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc trao tặng 23 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 03 xe cứu thương trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cho ngành y tế, tài trợ Quỹ khuyến học tỉnh Long An 300 triệu đồng và nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác, qua đó phát huy thương hiệu Agribank - một ngân hàng thương mại vì cộng đồng.