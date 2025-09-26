Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên 770 tỷ đồng tại Khánh Hòa là ai?

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội không thông qua đấu thầu đối với trường hợp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Khu nhà ở xã hội HHO-05 (Hacom Galacity) số 120 đường Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa).

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 5.167m2 với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 47.542m2. Công trình gồm 23 tầng nổi, 1 tầng hầm, chiều cao dự kiến 81,5m, mật độ xây dựng khối đế 60% và khối tháp 41,8%.

Khu đất dự án nhà ở xã hội Hacom Galacity trong thời gian đến sẽ cung cấp khoảng 528 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.354 người.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 528 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.354 người và tổng vốn đầu tư xây dựng dự án lên tới trên 770 tỷ đồng. . Ngoài ra, dự án còn bố trí khu sàn thương mại dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng tiện ích cho cư dân.

Được biết, Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận có trụ sở tại phường Đông Hải (Ninh Thuận cũ) làm chủ đầu tư dự án nói trên.

Trước đó, tại Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử (phường Đông Hải), Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Hacom Ocean City.

Dự án Nhà ở xã hội Hacom Ocean City được xây dựng trên diện tích gần 30ha, có tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, gồm 8 khối chung cư cao tầng với 2.300 căn hộ, phục vụ nhu cầu nhà ở cho khoảng 5.600 cư dân. Các tòa nhà được thiết kế hiện đại và đồng bộ, hài hòa với hệ thống cảnh quan xanh và hạ tầng kỹ thuật, trang bị nhiều tiện ích thiết yếu như: Nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ, khu thể thao, công viên cây xanh và sân chơi trẻ em, bãi đổ xe,...