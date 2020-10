Chuẩn bị lên sàn, MSB báo lãi tăng gần 57% sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2020, MSB báo lãi trước thuế hơn 1.666 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ. Ngân hàng này vẫn đang triển khai kế hoạch niêm yết.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với mức tăng trưởng lợi nhuận lên tới 39% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của MSB

Đóng góp vào mức tăng trưởng cao của MSB trong quý gần nhất là sự tăng trưởng tích cực ở hầu hết các mảng hoạt động.

Trong đó, thu nhập từ hoạt động cốt lõi (thu nhập lãi thuần) của MSB đạt 1.309,5 tỷ đồng. So với con số đạt được 864 tỷ đồng vào quý này năm trước, thu nhập lãi thuần đã tăng tới 51%.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng thêm 5%, mang về cho MSB 171 tỷ đồng. Lãi thuần mảng kinh doanh ngoại hối tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ, đạt 126,2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, khoản mục này chỉ mang về cho MSB 48,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong kỳ này đã giảm lỗ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số lỗ từ hoạt động này không đáng kể trong tổng thu nhập chung của ngân hàng

Bên cạnh những mảng hoạt động tích cực, mua bán kinh doanh chứng khoán đầu tư và hoạt động khác lại "đi lùi". Theo đó, lãi thuần từ mua bán kinh doanh chứng khoán đầu tư sụt giảm 96%, chỉ còn xấp xỉ 5 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác ghi nhận ở mức 171 tỷ đồng, "bốc hơi" 63%.

Sau khi khấu trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thu về ở mức 1.083 tỷ đồng, tăng 80 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ "tiết kiệm" thêm 22% chi phí trích lập dự phòng rủi ro so với cùng kỳ, lợi nhuận của MSB quý này vượt lên gần 692 tỷ đồng. So với cùng kỳ tăng gần 195 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của MSB hơn 1.666 tỷ, tăng 56,6%. Với kết quả này, MSB đã vượt xấp xỉ 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

MSB báo lãi tăng gần 57% sau 9 tháng

Tính đến cuối quý III/2020, tổng tài sản của MSB đạt gần 166.500 tỷ, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 73.430 tỷ, tăng xấp xỉ 27% so với cùng kỳ và 15,5% so với cuối năm 2019. Về huy động vốn, tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ 1% so với hồi đầu năm, tính đến cuối kỳ đạt 80.029 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu của MSB tăng mạnh lên 1.702 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là do tăng nợ nhóm 3 và nhóm 4. Cuối quý, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay của MSB đã tăng lên 2,34%, trong khi hồi đầu năm chỉ 2,04%.

MSB cho biết, tính đến cuối tháng 9, ngân hàng đã tất toán toàn bộ trái phiếu đã phát hành, không còn nợ xấu tại VAMC. Tỷ lệ an toàn vốn CAR theo chuẩn Basel II đạt 10,61%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,34%.

Liên quan tới cổ phiếu, ngân hàng vẫn đang triển khai kế hoạch niêm yết. Đầu tháng 10/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chi Minh đã chính thức thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết của ngân hàng, MSB đăng ký niêm yết 1,175 tỷ cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ là 11.750 tỷ đồng.