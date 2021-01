Thời gian qua, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được TP Hội An triển khai thực sự là một giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, là đòn bẩy, tạo cơ hội và sân chơi cho các hộ gia đình, tổ hợp tác, các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, được sự quan tâm của Trung ương và tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, TP Hội An đã có 8 sản phẩm được tỉnh công nhận từ 3-4 sao, trong đó có 2 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 6 sản phẩm thuộc nhóm trà và thực phẩm. Năm 2020, có 1 sản phẩm được tỉnh đề nghị Trung ương xét đạt 5 sao.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An.

TP Hội An tiếp cận với Chương trình OCOP khá sớm, nhiều nguồn vốn sự nghiệp như: khuyến công, khoa học công nghệ, tam nông, thương mại,… đều có thể lồng ghép đáp ứng các nhiệm vụ khi phát triển sản phẩm OCOP như nguồn khuyến công hỗ trợ máy móc, mẫu mã bao bì, đăng ký, kiểm định chất lượng; nguồn tam nông hỗ trợ phát triển sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm; nguồn khoa học công nghệ hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, đăng ký mã vạch; nguồn sự nghiệp thương mại hỗ trợ xúc tiến thương mại.



Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giải pháp mới thúc đẩy kinh tế Hội An phát triển.

Tại TP Hội An sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng, đặc hữu được tham gia tại các hội chợ thương mại của tỉnh và thành phố tổ chức; tham gia các hoạt động chợ đêm, chợ phiên; tham gia tại các cửa hàng, siêu thị mini,…(gồm 5 điểm: cơ sở Quê Vườn, 2 cơ sở Xanh Xanh Shop, cơ sở Đại Chí Food, cơ sở nhà máy sản xuất trà rừng CLC của Công ty CP Hann).



Thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, lễ hội của thành phố (tham gia ít nhất 6-7 lễ hội trong tổng số hàng chục lễ hội/năm, lễ hội Việt - Nhật, chợ sinh thái nhân dịp giờ trái đất, lễ hội quật cảnh, lễ hội cầu bông, lễ hội bắp nếp, lễ hội chào năm mới…).

Các sản phẩm được công nhận OCOP được khách hàng biết đến nhiều hơn, bán chạy hơn, đã giúp cho người dân nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, TP Hội An đã kết nối nhiều cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên và các sản phẩm đặc trưng tại các huyện thị của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cùng tham gia như: Cao chè vằng, nước mắm Cửa Khe (Thăng Bình), tinh dầu quế, tinh dầu sả (HTX Nông dược xanh Tiên Phước), dầu phụng nguyên chất Đất Quảng, bột ngũ cốc (thị xã Điện Bàn), rượu lúa rẫy (Bắc Trà My), trà rau má, khổ qua rừng, giảo cổ lam Hà Vy (Nam Trà My).



"Việc tổ chức chợ phiên không chỉ nâng cao, quảng bá các sản phẩm OCOP của Hội An nói riêng và tỉnh Quảng nam nói chung, mà còn hướng đến tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái, sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm...", ông Hùng nhấn mạnh.