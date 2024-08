Chuyên gia: USD tiếp tục là thử thách đối với việc điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước

Sức mạnh của đồng USD sẽ tiếp tục là thử thách đối với việc điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trong nửa cuối năm 2024.

Đó là nhận định được các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra trong báo cáo vừa phát hành.

Các chuyên gia tại đây cho biết, biến động của tỷ giá USD/VND theo chỉ số USD Index (DXY) ngày càng tăng, đặc biệt là trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến nay.

Tuy nhiên, từ đầu quý III đến nay, chỉ số USD có chiều hướng đi xuống. Nguyên nhân, do những chỉ báo kém khả quan của hoạt động kinh tế tại Mỹ. Cùng với đó, tỷ giá USD/VND đã giảm nhẹ, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng đã giảm về mức 25.264 VND/USD tại ngày 31/7, đưa mức mất giá của tiền đồng về 4,1% so với đầu năm.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng chỉ ra một số tác nhân trong nước gây áp lực về cung – cầu ngoại tệ. Các tác nhân có thể kể đến gồm: Nhu cầu USD thường tăng vào giai đoạn cuối quý III, đầu quý IV do nhu cầu nhập khẩu máy móc, nguyên liệu phục vụ cho đơn hàng xuất khẩu cuối năm; Quy mô của khoản mục lỗi và sai sót trong cán cân thanh toán tổng thể vốn hay đi cùng với áp lực tỷ giá cũng thường tăng mạnh vào quý III.

Dựa trên triển vọng đồng USD duy trì sức mạnh tương đối và áp lực về cầu ngoại tệ trở lại, các nhà phân tích cho rằng con đường ổn định tỷ giá có thể sẽ còn một nhịp gập ghềnh phía trước.

"Kịch bản cơ sở đối với tỷ giá USD/VND thị trường liên ngân hàng có thể tăng lên 25.500 VND/USD và giảm trở lại còn 25.300 VND/USD vào cuối năm. Kịch bản lạc quan hơn xảy ra với điều kiện hai áp lực kể trên đều được kiểm soát, khi đó, tỷ giá có thể giảm về mức 25.000 VND/USD vào cuối năm", VDSC dự báo.

Các nhà phân tích tại Chứng khoán Shinhan (SSV) thì cho rằng, sau giai đoạn Ngân hàng Nhà nước quyết liệt bán can thiệp tỷ giá và hút thanh khoản cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất, tỷ giá trên thị trường tự do có tín hiệu hạ nhiệt.

Tính đến hết tháng 7/2024, tỷ giá trên thị trường tự do giảm về mức 25.630 VND đổi một USD, qua đó giúp cho tiền đồng chỉ còn mất giá khoảng 3,68% so với đầu năm. Cuối tháng 6, tỷ giá trên thị trường tự do từng mất 4,9%. Đến ngày 5/8, tỷ giá mua vào - bán ra trên thị trường tự do 25.600 - 25.700 VND/USD.

Tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại hiện nay đa phần cũng đã giảm xuống dưới trần bán can thiệp của Ngân hàng Nhà nước là 25.450 VND/USD.

Trên thị trường ngoại hối quốc tế, tỷ giá USD/VND cũng đã hạ nhiệt đáng kể, xuống còn 25.100 vào phiên 5/8, tương ứng mức tăng 3,45% kể từ đầu năm đến nay.

Các nhà phân tích tại đây cho rằng, ngay cả trong trường hợp Fed chưa hạ lãi suất vào cuộc họp tháng 9, chu kỳ thắt chặt tại Mỹ đã đến giai đoạn cuối, từ đó giúp giảm dần áp lực cho tỷ giá trong những tháng cuối năm.

"Nhờ khả năng cao tỷ giá, lạm phát hạ nhiệt vào cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều dư địa hơn để nới lỏng, duy trì lãi suất ở mức hợp lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đà phục hồi", Chứng khoán Shinhan đề cập.

Trong một báo cáo trước đó, Ngân hàng Shinhan Bank dự báo tỷ giá hối đoái USD/VND sẽ sớm đạt đỉnh trong quý III và sau đó sẽ hạ nhiệt. Các chuyên gia từ Shinhan Bank dự báo tỷ giá USD/VND bình quân năm 2024 dự kiến sẽ ở mức 25.040 đồng.