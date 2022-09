Chuyên gia VnDirect: Khả năng nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm nay không cao

Ngược với kỳ vọng cho rằng, sẽ có thêm một đợt điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng vào cuối năm nay. Các chuyên gia tại Chứng khoán VNDirect nhận thấy, khả năng Ngân hàng Nhà nước nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm nay là không cao.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 26/8, tín dụng đã tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua và cao hơn nhiều so với mức tăng 7,9% của thời gian 8 tháng đầu năm 2021.

Khả năng nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm nay không cao

Ngày 7/9, Ngân hàng Nhà nước thông báo đã cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng thương mại.

Cụ thể, khoảng 15 ngân hàng đã được cấp thêm hạn ngạch tăng trưởng tín dụng trong lần điều chỉnh này với mức tăng nằm trong phạm vi 0,7-4,0%.

Với mức điều chỉnh này, ước tính đã có khoảng 279 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng sẽ được bổ sung cho nền kinh tế trong 4 tháng tới, tương đương với tăng trưởng tín dụng thêm khoảng 2,7%.

Như vậy, trong mục tiêu tăng trưởng 14%, vẫn còn khoảng 200.000 tỷ đồng tín dụng vẫn chưa được phân bổ cho các ngân hàng thương mại.

Nguồn: BLOOMBERG, NHNN, VNDIRECT RESEARCH

Do đó, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, mức tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ước tính tăng thêm thấp hơn so với các kỳ vọng của thành viên trên thị trường và dư địa để Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm một đợt điều chỉnh vào cuối năm nay vẫn còn.

Bộ phận nghiên cứu tại ACBS cũng dự báo để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% hàng năm, sẽ cần một đợt điều chỉnh hạn mức khác trước khi kết thúc năm.

Thậm chí, ACBS còn kỳ vọng, tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 đạt 15% do nhu cầu tín dụng của nền kinh tế vẫn đang ở mức cao sau khi Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tín dụng thêm một lần vào cuối năm.

Tuy nhiên, trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô vừa phát hành, các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán VnDirect lại cho rằng, Ngân hàng Nhà nước đang ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô, đồng thời duy trì lãi suất cho vay thấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi của nền kinh tế. Do đó, khả năng Ngân hàng Nhà nước nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm nay là không cao.

Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa trì hoãn việc tăng lãi suất điều hành

Về lãi suất điều hành, các chuyên gia nhận thấy, đà giảm của giá hàng hóa thế giới và lạm phát trong nước được kiểm soát tốt là điều kiện cho phép Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trì hoãn việc tăng lãi suất điều hành trong năm nay.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã quyết liệt sử dụng chính sách tài khóa để san sẻ gánh nặng với chính sách tiền tệ trong mục tiêu quan trọng là "kiềm chế lạm phát" thông qua việc giảm thuế, phí đối với một số mặt hàng thiết yếu (điển hình là xăng dầu).

Do đó, Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để trì hoãn việc tăng lãi suất điều hành nhằm ổn định mặt bằng lãi suất cho vay. Trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành trong năm nay, mức tăng sẽ hạn chế trong khoảng 0,25-0,5%.

Lãi suất tiền gửi trên thị trường dân cư dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi trên thị trường dân cư dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới bởi các yếu tố.

Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức cấp thêm giới hạn tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng thương mại kể từ đầu tháng 9, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu vốn của các ngân hàng thương mại.

Hai là, tăng trưởng tiền gửi có tốc độ chậm trong 7 tháng đầu năm 2022 (chỉ tăng 4,2% so với đầu năm và tăng 9,9% so với cùng kỳ) do lãi suất tiền gửi kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư khác.

Ba là, Cục dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ tăng lãi suất điều hành lên mức 4- 4,25% vào cuối năm 2022. Cuối cùng, USD mạnh hơn gây áp lực lên tỷ giá hối đoái và lãi suất của Việt Nam.

Do đó, các chuyên gia VNDirect dự báo lãi suất tiền gửi có thể tăng 30-50 điểm cơ bản trong nửa sau năm 2022. Trong đó, lãi suất tiền gửi 12 tháng của các ngân hàng thương mại (bình quân) tăng lên mức 6,0-6,2%/năm vào cuối năm 2022.

Thống kê cho thấy, kể từ đầu năm 2022, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đã tăng đáng kể lần lượt là 40 và 48 điểm cơ bản.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước vẫn đi ngang trong tháng 8.

Lưu ý rằng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước đã tăng lần lượt 3 và 7 điểm cơ bản kể từ đầu năm đến nay.