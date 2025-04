Có gì ở dự án giáo dục phi lợi nhuận WITH Project mùa hoạt động thứ 5?

Với sự kiện lần này, WITH Project mong muốn trờ thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp các sĩ tử 2k10 tháo gỡ những khúc mắc và lo lắng, vừng bước trên hành trình chinh phục kỳ thi Kỳ thì vào lớp 10 không chỉ là một cột mốc học tập, mà còn là hành trình dầu tiên đánh dầu sự trưởng thành trong suy nghĩ và cảm xúc của mỗi em học sinh. Ở thời điểm mà các em bắt dầu hình thành những định hướng đầu đời, kỳ thi này trở thành một thử thách lớn - nơi áp lực, kỳ vọng và hoài bão giao thoa.

Trong bối cánh nền giảo dục có nhiều sự đổi mới và cải cách, với yêu cầu cao về năng lực và sự cạnh tranh khốc liệt giữa hàng ngàn sĩ tử, việc đặt chân vào cánh công một ngôi trường THPT danh giá trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã trở thành một mục tiêu quan trọng bao giờ hết.

Trước những áp lực và băn khoăn không thế tránh khói trong kỳ thi vào 10, WITH - We Inspire Towards Highschool đã được đã được thành lập nhằm tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh và phụ huynh trong hành trình thi chuyển cấp.

Sau hành trình 5 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, WITH Project với học sinh đến từ hơn 55 trường THPT chuyên và không chuyên trên toàn địa bàn TP Hà Nội, không ngừng nỗ lực tạo ra một không gian học tập tích cực - nơi các bạn học sinh không chỉ nhận được sự hướng dẫn tận tâm về phương pháp và định hướng ôn luyện, mà còn có cơ hội chia sẻ những trăn trở và giải tóa áp lực tinh thần.

Trải qua chặng đường hình thành và phát triển từ năm 2021, WITH Project dã khẳng định vị thế là một trong những dự án học sinh hàng dầu về lĩnh vực học tập, hướng dến việc năng đỡ và đồng hành cùng các em học sinh THCS trong hành trình chinh phục ngôi trường cấp 3 mơ ước.

Không ngừng đồi mới và mở rộng quy mô, dự án đã tô chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em học sinh lớp 9 xuyên suốt thời gian chuẩn bị cho các kì thi chuyển cấp bao gồm các sự kiện mỗi mùa và hoạt động thường niên.

Tiếp nối những dấu ấn tích cực từ các mùa trước, DREAMCATCHER - một trong những sự kiện thường niên được tổ chức bởi WITH Project với mục đích tạo ra một không gian học tập sáng tạo và kết nối. Sự kiện mang đến những chia sẽ gần gũi, thiết thực từ các anh chị giàu kinh nghiệm đến từ nhiều trường THPT chuyên, trọng điểm trên địa bàn Hà Nội từng bước qua kỳ thi chuyến cấp với sự nỗ lực và quyết tâm.

Bên cạnh đó, DREAMCATCHER còn tạo nên một môi trường học tập thú vị, nơi các bạn học sinh không chi được ôn luyện kiến thức theo cách mới mẻ mà còn được khám phá những hoạt động thủ công độc đáo, kết bạn và giao lưu với những người bạn đồng trang lứa.

Qua những hoạt động sôi nổi cùng sự chi dẫn nhiệt tình từ các anh chị BTC, em -Nguyễn Minh Hà chia sẻ: Tham gia DREAMCATCHER thực sự là một trải nghiệm vô cùng thú vị với em.

Em đặc biệt yêu thích khu vực booth DIY - nơi em được tự tay tạo nên những món đồ nhỏ xinh, thể hiện cá tính và giải tóa căng thẳng sau những giờ học căng thẳng. Không khí ở đó rất vui về, gần gũi, và em cũng đã có cơ hội làm quen với nhiều bạn đồng trang lứa.

Bên cạnh hoạt động chia sẻ hữu ích, Khu vực DIY đã mang đến cho các bạn học sinh cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo qua những hoạt động thủ công phong phú và đầy màu sắc. Gamezone cũng thu hút không kém với loạt trò chơi thú ví, giúp rên luyện tư duy và tăng cường tinh thần đồng đội.

Khép lại hành trình trải nghiệm, Khu vực Teabreak là điểm dừng chân nhẹ nhàng - nơi các bạn có thể thư giản, chia sẽ cảm xúc và kết nối với bạn bè trong không gian ấm cúng, cởi mở.

Chia sẻ của em Lê Bảo Châu (9A3, THCS Ngô ST Liên) sau khi tham gia sự kiện: "Em thấy anh chị vui về hòa đồng, thân thiện. Trong những ngày ôn thi căng thẳng, việc tham gia DREAMCATCHER dã giúp em nghỉ ngoi nhưng vẫn không xao nhãng việc học, bản thân em đã tham gia khu vực Gamezone và vừa được giải trí cùng những trò chơi thú vị, vừa được ôn tập lại kiển thức qua những trò chơi đầy bổ ích đó,"

Với em Nguyễn Đức Quang (9A5, THCS Thị trần Văn Điển): "Em thấy anh chị tư vấn rất tận tình, từ đó khiến em đánh giá được nguyện vọng của bản thân và xây dựng được lộ trình học hợp lí cho hai tháng cuối cùng"

Em Dương Phạm Linh Giang (Phó ban tổ chức dự án WITH Project Season V Phase 2, sự kiện DREAMCATCHER) cho hay: "Mục đích của chúng em khi tổ chức sự kiện lần này là việc xác định nguyện vọng cấp 3 dựa trên năng lực, sở thích và nguyện vọng của các em, đồng thời xây dựng lộ trình học hợp lí để các em có thể chạm đến ngôi trường các em mơ ước.



Không khí gần gũi, sôi nổi cùng sự hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ Ban Tổ chức đã giúp các sĩ tử phần nào giải tòa áp lực ôn thi, tiếp thêm động lực tích cực cho hành trình chinh phục kỳ thi chuyển cấp phía trước.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2024 tiếp tục có tính cạnh tranh cao, đặc biệt ở các trường chuyên và trọng điểm. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giữ mức dđiểm chuẩn cao nhất trong các trường THPT Chuyên thuộc Sở.

Trong khi các trường công lập như THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có điểm chuẩn tới 42,5 điểm, theo sau là THPT Yên Hòà với 42,25 điểm. Các trường THPT hàng dầu khác như Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Nguyễn Gia Thiều, Việt Đức cũng có diểm từ 41,75 đến 42 điểm.

Tỷ lệ chọi vào nhiều trường trọng điểm và lớp chuyên lên đến 1/13,26. Năm nay, chương trình giáo dục phô thông 2018 được áp dụng đồng bộ, tăng cường thực hành và đánh giá năng lực. Điều này đòi hỏi học sinh phải chuẩn bị toàn diện hơn cả về kiến thức lần kỳ năng.

Áp lực kỳ thi chuyển cấp không chi đến từ điểm số mà còn nằm ở hành trình chuẩn bị dầy căng thẳng, khiến cả học sinh và phụ huynh đều cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, sự kiện DREAMCATCHER đã trở thành một diễm tựa tinh thần ý nghĩa cho các sĩ từ 2k10 trong giai đoạn nước rút. Chương trình không chỉ mang đến những thông tin cập nhật, chính xác về kỳ thi vào lớp 10 mà còn đồng hành cùng các em qua những hoạt động ý nghĩa, giúp xây dựng chiến lược học tập thông minh và hiệu quả.

Tại đây, các em có cơ hội khám phá bản thân, rèn luyện kỳ năng, và tiếp cận những lời khuyên hữu ích từ các anh chị đi trước. DREAMCATCHER không đơn thuần là một sự kiện ôn thi, mà là hành trình tiếp sức - giúp các em bước vào kỳ thi với tâm thể tự tin, chủ động và vững vàng hơn bao giờ hết.