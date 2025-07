Giá vàng hôm nay 7/7: Chỉnh nhẹ đầu tuần, thị trường bước vào "vùng trũng" tâm lý

Giá vàng hôm nay trên thế giới 7/7: Giảm nhẹ đầu tuần

Dưới tác động của dữ liệu việc làm Mỹ khả quan và những bất định xung quanh chính sách thương mại, giá vàng thế giới mở đầu tuần mới với xu hướng suy yếu nhẹ. Trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Hai tại châu Á, giá vàng giao ngay giảm về quanh mức 3.320 USD/ounce, đánh dấu một đợt điều chỉnh tiếp diễn từ cuối tuần trước. Mức giảm này chủ yếu đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất sau báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy thị trường lao động vẫn giữ được sự ổn định, với 147.000 việc làm mới được tạo ra – cao hơn dự báo.

Tuy nhiên, áp lực giảm của giá vàng không quá sâu do những yếu tố hỗ trợ vẫn tồn tại. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ leo thang khi Israel tuyên bố tấn công các mục tiêu quân sự tại Yemen nhằm đáp trả các vụ tấn công của lực lượng Houthi, vốn được Iran hậu thuẫn. Những căng thẳng này có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, qua đó hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Cùng với đó, thị trường cũng theo dõi sát sao tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ gửi thư cảnh báo các đối tác thương mại về việc tái áp thuế ở mức trước ngày 2/4, nếu không đạt tiến triển về các thỏa thuận thương mại trước ngày 1/8. Những lo ngại thương mại mới đang góp phần duy trì sự hấp dẫn của vàng như một tài sản an toàn.

Trên phương diện kỹ thuật, đà hồi phục yếu cuối tuần trước khiến vàng tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình 50 ngày, quanh mức 3.323 USD/oz – một dấu hiệu cho thấy xu hướng điều chỉnh có thể còn tiếp diễn. Chỉ báo RSI cũng đã chuyển sang tiêu cực, củng cố quan điểm thận trọng đối với triển vọng ngắn hạn. Nếu ngưỡng hỗ trợ 3.250 USD/oz bị phá vỡ, vùng 3.175 USD/oz (đường trung bình 100 ngày) sẽ là mục tiêu tiếp theo cần theo dõi.

Tuy vậy, cuộc khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ tâm lý tích cực. 59% nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, so với chỉ 35% chuyên gia trên Phố Wall giữ quan điểm tương tự. Sự phân hóa này phản ánh kỳ vọng rằng Fed cuối cùng sẽ phải nới lỏng chính sách khi tăng trưởng kinh tế suy yếu dần, nhất là trong bối cảnh áp lực nợ công Mỹ ngày càng lớn, với gói cắt giảm thuế khổng lồ có thể đẩy thâm hụt lên hơn 50.000 tỷ USD vào năm 2035.

Tóm lại, giá vàng thế giới đang đứng trước giai đoạn quyết định. Tuần tới sẽ có nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng thị trường, đặc biệt là biên bản cuộc họp FOMC, dữ liệu việc làm và các thông tin thương mại mới từ Mỹ. Trong khi đó, sự thận trọng của giới chuyên gia đối lập với kỳ vọng lạc quan từ nhà đầu tư cá nhân có thể tạo ra một đợt dao động mạnh trong vùng 3.250–3.350 USD/oz. Đây sẽ là cơ hội để những nhà đầu tư trung hạn tìm điểm mua hợp lý nếu vàng tiếp tục điều chỉnh về sát đáy hỗ trợ kỹ thuật.

Giá vàng hôm nay trong nước 7/7: Đi ngang, nhà đầu tư vẫn lỗ nhẹ

Giá vàng hôm nay 7/7 ghi nhận tiếp tục đi ngang so với ngày hôm qua, dù nhìn chung vẫn giữ mức cao hơn đáng kể so với đầu tuần trước. Cụ thể, Tập đoàn DOJI và SJC niêm yết giá ở ngưỡng 118,9–120,9 triệu đồng/lượng, không biến động trong ngày nhưng tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng so với mức mở đầu tuần. Các nhà đầu tư “lướt sóng” mua vào đầu tuần với giá 119,2 triệu đồng/lượng hiện vẫn chịu lỗ khoảng 300 nghìn đồng, thể hiện rằng dù giá trong tuần có xu hướng tăng, động lực không đủ để bù đắp một phần giá vốn.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại Mi Hồng khi giá giữ ở mức 119,8–120,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi trong ngày, nhưng tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với đầu tuần. Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều giữ mức giá ổn định 118,9–120,9 triệu đồng/lượng và 118,2–120,9 triệu đồng/lượng, nhưng cũng chứng kiến mức tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI được giao dịch ở mức 115,5–117,5 triệu đồng/lượng, và tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 115,7–118,7 triệu đồng/lượng. Giá nhẫn cũng giữ yên trong ngày hôm nay, nhưng đã tăng lần lượt 1,5 và 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước tuần qua ghi nhận mức tăng khá ấn tượng, nhưng diễn biến giá không đủ nhanh để hỗ trợ các nhà đầu tư lướt sóng lợi nhuận. Việc giá vàng giữ ở vùng cao đồng nghĩa với áp lực chốt lời vẫn còn hiện hữu. Để tìm cơ hội tiếp theo, nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến thế giới, đặc biệt là các yếu tố như biến động tỷ giá, thông tin Fed hay dữ liệu kinh tế toàn cầu.