"Cơn bão" AI càn quét, doanh nghiệp công nghệ cắt giảm hơn 2.000 nhân sự trong nửa đầu 2025

6 tháng đầu năm 2025, ngành công nghệ Việt Nam đã chứng kiến các đợt tái cơ cấu nhân sự ở nhiều doanh nghiệp lớn.

FPT lần đầu giảm 497 nhân sự (1%), VNG giảm 92 người (3%), Thế giới Di động (mảng bán lẻ công nghệ) giảm 1.353 người (2%). Một số doanh nghiệp công nghệ ứng dụng trong sản xuất, như Vinamilk, cũng cắt giảm hàng trăm nhân sự do áp lực chi phí và lợi nhuận giảm.

Thế Giới Di Động đóng cửa hàng loạt cửa hàng, kèm theo việc cắt giảm nhân sự.

Đó cũng là tình hình chung của ngành công nghệ thế giới khi đã cắt giảm khoảng 72.000 lao động trong 6 tháng đầu năm 2025 (dù giảm 28% so với năm trước), phản ánh áp lực cạnh tranh, chuyển đổi mô hình kinh doanh, ảnh hưởng từ AI và tự động hóa.

Doanh nghiệp công nghệ trong nước chịu sức ép lợi nhuận, nhất là khi chi phí nhân sự chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí vận hành. Một số mảng truyền thống tăng trưởng chậm, buộc doanh nghiệp tái cơ cấu, tập trung vào mảng sinh lời cao và tinh giản bộ phận kém hiệu quả.

Cuộc cắt giảm nhân sự ở ngành công nghệ được cho chịu tác động mạnh từ thương mại điện tử.

Sự phát triển mạnh của các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ bán hàng trực tuyến đang làm thay đổi mô hình vận hành của các doanh nghiệp bán lẻ công nghệ.

Tự động hóa kho vận, số hóa quy trình bán hàng, thanh toán trực tuyến giúp giảm nhu cầu nhân sự ở các khâu truyền thống như bán hàng tại cửa hàng, chăm sóc khách hàng trực tiếp.

Ví dụ: Thế giới Di động, dù vẫn duy trì quy mô nhân sự lớn nhất sàn chứng khoán, nhưng đã giảm hơn 1.300 người để tối ưu chi phí và thích ứng với thói quen mua sắm online.

Trong khi đó, AI đang thay thế một phần công việc ở các lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, kiểm thử phần mềm, phân tích dữ liệu, marketing số.

Doanh nghiệp công nghệ ưu tiên đầu tư vào giải pháp AI và tự động hóa quy trình, dẫn tới nhu cầu giảm nhân sự ở các bộ phận vận hành, hành chính, hỗ trợ.

Các tập đoàn công nghệ toàn cầu đã cắt giảm 72.000 nhân sự trong 6 tháng đầu năm 2025 (giảm 28% so với năm 2024), xu hướng này lan sang Việt Nam khi nhiều công ty nội địa học theo mô hình vận hành tinh gọn.

Theo dự báo, doanh nghiệp công nghệ sẽ tiếp tục tinh gọn nhân sự ở khâu vận hành truyền thống, đồng thời tăng nhu cầu với các vị trí chuyên môn cao về AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng, thương mại điện tử.

Người lao động ngành công nghệ sẽ phải nâng cấp kỹ năng số, đặc biệt là kỹ năng tương tác và phối hợp với hệ thống AI, để duy trì sức cạnh tranh.