Novaland muốn phát hành 168 triệu cp để hoán đổi nợ cho nhóm liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) đã công bố hai tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Hai tờ trình này sẽ được thảo luận tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/8 tại tỉnh Lâm Đồng.

Novaland muốn phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để trả nợ

Cụ thể, tại tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, Novaland muốn phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,616% số cổ phiếu đang lưu hành với giá 15.746,6 đồng/cổ phiếu. Tức giá trị nợ tương ứng 15.746,6 đồng sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành mới. Như vậy, tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi là gần 2.646 tỷ đồng.

Theo phụ lục danh sách chủ nợ tham gia đợt phát hành cổ phiếu này gồm 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân. Trong đó, hai chủ nợ tổ chức là CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties – 2 đơn vị liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn. Và cá nhân duy nhất là bà Hoàng Thu Châu.

Tại tờ trình, Novaland cho biết sẽ hoán đổi 100% khoản nợ vay Novagroup có số dư nợ tại ngày 31/12/2024 là 2.527,2 tỷ đồng, tương ứng gần 160,5 triệu cổ phiếu. Sau hoán đổi, tỷ lệ sở hữu của Novagroup tại Novaland dự kiến nâng lên 23,407% vốn.

Tương tự, Novaland cũng hoán đổi 100% khoản nợ 111,7 tỷ đồng vay Diamond Properties sang 7,09 triệu cổ phần. Sau hoán đổi, Diamond Properties dự kiến sẽ sở hữu 8,145% vốn của Novaland.

Cuối cùng, Novaland cũng sẽ hoán đổi khoản nợ 6,67 tỷ đồng với bà Hoàng Thu Châu sang 423.977 cổ phiếu. Bà Châu dự kiến sẽ nâng sở hữu 0,154% vốn của Novaland.

Sau tất toán, nhóm chủ nợ này sẽ sở hữu 31,71% vốn của Công ty. Đặc biệt, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn liên quan đến Novagroup và gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ trên mức 42,4%.

Doanh nghiệp này cho biết, trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán cổ phiếu giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay. Đến nay, họ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với NVL.

Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 4/2025-quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland có thể đạt hơn 21.181 tỷ đồng.



NovaGroup - tổ chức mà ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland đang là cổ đông lớn nhất, với tỷ lệ sở hữu 70% vốn. Còn Diamond Properties là doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trình phương án vay tối đa 5.000 tỷ kèm quyền chuyển đổi thành cổ phần

Ngoài phương án phát hành trên, HĐQT Novaland trình ĐHĐCĐ xem xét phương án huy động vốn dưới hình thức khoản vay kèm theo quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần của Công Ty, với hạn mức tối đa lên đến 5.000 tỷ đồng.

Khoản vay này sẽ có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn, hoặc bên cho vay có quyền thu nợ trước hạn một phần hay toàn bộ sau 3 năm kể từ thời điểm giải ngân.

Bên cạnh đó, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đối một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng đến trước 30 ngày so với ngày đến hạn.

Giá chuyển đổi không được thấp hơn mức mà HĐQT cho phép thực hiện là tối thiểu 115% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.

Bên cạnh đó, giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với Bên cho vay. Phương pháp tính tỷ lệ chuyển đổi cụ thể và các nội dung điều chỉnh giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được quyết định bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật, tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành.

Diễn biến cổ phiếu NVL 6 tháng qua. Nguồn: Fireant.vn.

Đáng chú ý, Novaland trình các phương án liên quan đến cổ phần công ty trong bối cảnh cổ phiếu NVL tăng mạnh. Tính đến ngày 6/8, mã này ở mức 18.000 đồng/cổ phiếu, tăng tương ứng hơn 101% so với mức thấp tại hồi tháng 1/2025 với nhiều phiên thanh khoản cao kỷ lục.

Còn nếu so với đáy lịch sử hồi tháng 4/2025 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng, mã NVL đã tăng 128% lên vùng đỉnh một năm.

Ước tính, khối tài sản gần 730 triệu cổ phiếu do gia đình ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland - đang nắm giữ có giá trị hơn 13.431 tỷ đồng. Tính từ đáy, giá trị tài sản này đã tăng thêm 7.534 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 4 tháng.