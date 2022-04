Công ty CP Bách Đạt An bị phong tỏa tài khoản, cưỡng chế thuế hơn 28 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa quyết định cưỡng chế thuế hơn 28 tỷ đồng và phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với Công ty CP Bách Đạt An.

Ngày 12/4, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo về quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty CP Bách Đạt An (địa chỉ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).



Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty CP Bách Đạt An, mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (chi nhánh Đà Nẵng) để thi hành thông báo tiền thuế nợ ngày 7.4 của Cục Thuế tỉnh.

Người dân nhiều lần bao vây trụ sở Công ty CP Bách Đạt An đòi sổ đỏ

Lý do cưỡng chế là vì Công ty CP Bách Đạt An có tiền thuế nợ đã quá thời hạn (90 ngày). Số tiền bị cưỡng chế là hơn 28,45 tỉ đồng, thời gian hiệu lực của quyết định cưỡng chế là 30 ngày (kể từ ngày 7-4 đến ngày 6-5).

Với quyết định này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (chi nhánh Đà Nẵng) có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An nộp về tài khoản của Kho bạc Nhà nước Điện Bàn.

Trong trường hợp số tiền trong tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An nhỏ hơn số tiền quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Cũng trong ngày 7/4, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty CP Bách Đạt An, mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Sông Hàn. Quyết định yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An.

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, đến ngày 12-4, Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa chịu trả nợ số tiền thuế quá hạn trên. Riêng số tiền trích từ tài khoản bị cưỡng chế khá nhỏ.

Công ty CP Bách Đạt An là chủ đầu tư nhiều dự án trên địa bàn TX.Điện Bàn và vướng kiện tụng, tranh chấp với đơn vị môi giới là Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam. Hậu quả, gần 1.000 người mua đất kéo nhau đi đòi sổ đỏ nhưng suốt gần 5 năm qua vẫn chưa giải quyết.

Điều đáng nói, ở vụ tranh chấp tại Khu đô thị số 7B mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, TAND TP.Đà Nẵng đã bác đơn khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng của Công ty CP Bách Đạt An, buộc Bách Đạt An tiếp tục ra sổ đỏ cho người mua.

Hiện các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đưa vào diện theo dõi đặc biệt.