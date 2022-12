Công ty Điện lực Quảng Nam triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2022

Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2022), trong các tháng 12/2022 và tháng 1/2023, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) triển khai chương trình tháng tri ân khách hàng năm 2022 của EVN với chủ đề: "Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

Mục tiêu là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, ứng xử của cán bộ công nhân viên trong giao tiếp với khách hàng. Các hoạt động thể hiện sự tri ân, hướng tới khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng; tạo sự gắn kết, thiết thực, trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tổng giá trị hỗ trợ, tri ân khách hàng sử dụng điện của công ty dự kiến 875 triệu đồng.

Giám đốc PC Quảng Nam Nguyễn Hữu Khánh động viên công nhân củng cố lưới điện sau mưa bão nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp lễ Noel 2022 và Tết Dương lịch 2023. Ảnh: Hoàng Phượng.

Những hoạt động chính của PC Quảng Nam trong chương trình "Tháng tri ân khách hàng năm 2022" gồm: Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt, sản xuất và thực hiện chương trình "Thẻ bảo hiểm an toàn điện" cho 300 khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện; hỗ trợ 2.600 quyển vở học tập gắn nội dung thông tin tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh nghèo khó khăn tại 26 xã.



PC Quảng Nam vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp do khách hàng đầu tư. Ảnh ĐLTP.

Tặng ấn phẩm "Cẩm nang tiết kiệm điện" cho khách hàng doanh nghiệp; hỗ trợ công tác thí nghiệm CBM trạm biến áp của khách hàng cho 55 khách hàng, vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp do khách hàng đầu tư cho 65 doanh nghiệp.

Công ty cũng tổ chức tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn có lịch sử thanh toán tiền điện và phối hợp tốt trong mua bán điện.



Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, người già neo đơn. Ảnh: ĐLHĐ.

Trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, công ty tập trung các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng; hỗ trợ tối đa khách hàng về các dịch vụ điện sau công tơ; hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt trong nhà cho trên 100 gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn hoặc các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ năm 2022; miễn phí 100% nhân công lắp đặt sau công tơ cho các khách hàng sinh hoạt đăng ký và hoàn thành lắp đặt mới từ ngày 01/12/2022 đến 25/12/2022.



PC Quảng Nam thực hiện các công trình “Thắp sáng đường quê”, hiến máu nhân đạo… dịp tháng tri ân khách hàng thường niên. Ảnh: Hoàng Phượng.

Về hoạt động an sinh xã hội, PC Quảng Nam triển khai chương trình "Thắp sáng đường quê"; kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình điện phục vụ an sinh xã hội đã được đầu tư xây dựng; thăm hỏi, hỗ trợ hàng chục trường hợp người già neo đơn, các hộ gia đình thiệt hại do thiên tai bão lũ năm 2022.



Phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị đối tác để cùng triển khai thực hiện các chương trình khuyến mãi và các hình thức tặng thưởng khách hàng lần đầu thanh toán trực tuyến; triển khai các chương trình, chính sách khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng (App) chăm sóc khách hàng sử dụng điện (EVNCPC CSKH), tham gia thanh toán trực tuyến, dịch vụ điện trực tuyến, chuyển đổi nhận thông báo sang các kênh dùng Internet như App CSKH/Email/Zalo…

Công ty tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin của EVNCPC và đơn vị; chú trọng truyền thông mạng xã hội, trong đó phát động minigame tuyên truyền tiết kiệm điện trong tháng 12/2022 trên mạng Facebook.

Bên cạnh đó, Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo theo chương trình "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ VIII năm 2022.