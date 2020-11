“Cửa sáng” giúp xuất khẩu thép hồi phục

Bên cạnh sự hồi phục tiêu thụ thị trường nội địa, xuất khẩu thép những tháng qua có tín hiệu tích cực. Theo đó, nhiều doanh nghiệp ngành thép lãi lớn trong quý III/2020.

Cụ thể, theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tháng 9/2020, xuất khẩu thép các loại của cả nước đạt 497.535 tấn, tăng 7,66% so với tháng trước và tăng 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng, xuất khẩu thép các loại đạt trên 3,2 triệu tấn. Theo nhận định từ phía VSA nguyên nhân xuất khẩu thép tăng trong vài tháng gần đây là do tác động tích cực từ các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)….

Theo đó, chính các hiệp định nói trên đã hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng nhờ mức thuế thấp. Từ đó, lượng xuất khẩu của những doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hòa Phát, Hoa Sen Group… đều có chuyển biến rõ rệt.

Xuất khẩu thép dần có những tín hiệu tích cực vào cuối năm 2020.

Điển hình như Tập đoàn Hòa Phát, trong tháng 10 vừa qua, xuất khẩu thép thành phẩm của doanh nghiệp này đã đạt gần 62.000 tấn, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Về xuất khẩu thép thành phẩm và phôi thép của doanh nghiệp này cũng liên tục tăng trưởng. Lũy kế 10 tháng năm 2020, thép thành phẩm xuất khẩu của Hòa Phát đạt 435.000 tấn, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2019.

Cùng với xuất khẩu, đại diện VSA cho biết thêm, trong 9 tháng năm 2020 tình hình sản xuất và tiêu thụ thép đều tăng. Cụ thể, 9 tháng năm 2020, sản lượng thép đạt 18,34 triệu tấn, trong khi cùng kỳ năm 2019, con số này chỉ ở mức 17,46 triệu tấn.

Ông Trịnh Khôi Nguyên, Phó Chủ tịch VSA đánh giá, đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn lớn cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thép. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp trong nước không đạt được mức tăng trưởng như những năm trước.

ác chuyên gia ước tính, nhu cầu cuối năm sẽ phục hồi và tăng 4-5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, hiện nhu cầu thép liên tục tăng mạnh ở Trung Quốc, do đó, ngành thép Việt Nam cũng được hưởng lợi.

Theo số liệu từ Hiệp hội quặng sắt và thép Trung Quốc, mức tiêu thụ thép của Trung Quốc ước tính tăng 40 triệu tấn, tương đương tăng khoảng 8% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2020, và 2% cho cả năm 2020.

Trong nửa đầu năm 2020, sản lượng thép của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng đáng kể, gần gấp 15 lần, lên 1,06 triệu tấn, khoảng 27% tổng sản lượng thép xuất khẩu của Việt Nam.

Mới đây, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố cả niên độ 2019-2020 lãi 1.100 tỷ đồng - tăng 204% so với năm ngoái và vượt 175% chỉ tiêu đề ra ban đầu. Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng 2020 với doanh thu đạt 65.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới 8.845 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 56% so với cùng kỳ 2019,…

Bên cạnh những "ông lớn" nói trên, nhiều doanh nghiệp thép quy mô nhỏ cũng báo lãi. Điển hình, Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất lãi ròng 4,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2019 lỗ 3 tỷ đồng); Công ty CP Thép Vicasa - Vnsteel lãi ròng 3,8 tỷ đồng, tăng trưởng 44,61% so với quý III/2019…