Đã có KIA Carens 2023 siêu lướt bán với giá rẻ hơn hàng trăm triệu đồng

Sau một thời gian ra mắt Việt Nam, người dùng đã bắt đầu bán lại KIA Carens 2023 rẻ hơn khá nhiều so với lúc mới.

Ở Việt Nam, KIA Carens 2023 là thế hệ hoàn toàn mới của mẫu MPV 7 chỗ đến từ Hàn Quốc thay thế Rondo. Bước sang thế hệ mới, KIA Carens 2023 đã có sự thay đổi hoàn toàn nên được khách hàng Việt khá ưa chuộng.

Số lượng xe KIA Carens 2023 bán ra không nhiều nên xe cũ cũng khá hiếm khi chiếc trong bài viết mới là đầu tiên.

KIA Carens 2023 cũ đầu tiên bán lại với giá rẻ hàng trăm triệu đồng

Trên nhóm ở Facebook, một chủ xe đăng tải thông tin rao bán chiếc KIA Carens 2023 siêu lướt khi mới chỉ chạy 9.000km. Đây là chiếc xe dịch vụ khi đăng ký biển số vàng tại Tp. Hồ Chí Minh trong năm nay nên xe vẫn còn khá mới.

KIA Carens 2023 cũ đầu tiên bán lại với giá ngỡ ngàng. Ảnh Kim Yến.

Chủ nhân rao bán KIA Carens 2023 mong muốn nhận lại 700 triệu đồng, chiếc xe thuộc bản Carens 1.5D Premium máy dầu. Giá niêm yết của xe khi mua mới là 829 triệu đồng và lăn bánh ở Tp. Hồ Chí Minh là 893 triệu đồng.

Như vậy, khách hàng mua lại chiếc KIA Carens 2023 sẽ tiết kiệm được 293 triệu đồng so với mua mới. Lý do rao bán được chủ xe cho biết, vì lí do gặp khó khăn nên cần bán gấp.

KIA Carens 2023 có gì đáng chú ý?

KIA Carens 2023 là cái tên kế nhiệm Rondo ở thị trường Việt Nam. Ở thế hệ mới, mẫu MPV này có thiết kế như SUV tương tự như các mẫu xe đối thủ Honda BR-V, Toyota Veloz và Mitsubishi Xpander.

Về kích thước, KIA Carens 2023 có chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.540 x 1.800 x 1.700 (mm), chiều dài cơ sở 2.780 mm.

KIA Carens 2023 sở hữu thiết kế mới. Ảnh Thaco.

Ngoại thất của mẫu MPV lai SUV gây ấn tượng với hệ thống đèn LED gần như hoàn toàn (trừ đèn sương mù sau). Thân xe nổi bật với kích thước 17 inch. Đuôi xe cũng được làm mới với đèn hậu LED.

Bên trong khoang lái, Carens mới ở Việt Nam có thiết kế mới đầy trẻ trung với màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 8 loa Bose, đồng hồ kỹ thuật số khởi động từ xa, điều hoà tự động và đèn viền nội thất. Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống sạc không dây, cửa sổ trời, bàn đa năng cho ghế sau và làm mát khay để cốc.

KIA Carens 2023 với khoang nội thất có tùy chọn 6 chỗ. Ảnh Thaco.

Về không gian, KIA Carens có tuỳ chọn 6 ghế và 7 ghế. Ở những bản cao cấp, xe có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tích hợp làm mát, ghế sau có tính năng gập điện.

So với các đối thủ, KIA Carens 2023 đa dạng tùy chọn động cơ hơn gồm:

- Động cơ xăng thường 1.5L có công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số sàn hoặc tự động vô cấp.

- Động cơ xăng tăng áp 1.4L có công suất 138 mã lực, mô-men xoắn 242 Nm, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp.

- Động cơ diesel 1.5L có công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp số 6 cấp.

Về công nghệ an toàn, xe có các hệ thống hỗ trợ cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ lên/xuống dốc, cảm biến va chạm trước/sau, cảm biến áp suất lốp, camera lùi và 6 túi khí.