Đà Nẵng 2021: "Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế"

Nhằm khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cục thuế TP Đà Nẵng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu hoàn thành, vượt dự toán thu năm 2021 tối thiểu 3%.

Cục thuế TP Đà Nẵng cho biết, để góp phần khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố, đơn vị này đã xác định chủ đề cho năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu hoàn thành, vượt dự toán thu năm 2021 tối thiểu 3%.

Theo Cục thuế Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) giao cho ngành thuế là 26.835 tỷ đồng, không tính thu tiền sử dụng đất là 24.335 tỷ đồng. Tổng thu ngành Thuế thực hiện năm 2020 là 19.440 tỷ đồng, đạt 72,4% dự toán năm và bằng 82,8% so với cùng kỳ năm 2019; nếu không kể tiền sử dụng đất thực hiện 15.600 tỷ đồng, đạt 64,1% dự toán và bằng 74,8% cùng kỳ.



Trong đó, thu khối thành phố là 15.862,4 tỷ đồng, đạt 77,2% doanh thu và bằng 88,3% cùng kỳ; nếu không kể tiền sử dụng đất là 12.029,5 tỷ đồng, đạt 66,6% doanh thu và bằng 78,3% cùng kỳ. Ngoài ra, các khoản thu từ phí, lệ phí đạt 50,8% doanh thu và bằng 61,3% so với cùng kỳ như: Thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài giảm mạnh bằng 14,2% so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (năm 2020 thu 32 tỷ đồng, giảm 193 tỷ đồng so với năm 2019); phí tham quan bằng 17,8% so với cùng kỳ (năm 2020 thu 13 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng so với năm 2019).

Đến thời điểm hiện tại, Cục thuế TP Đà Nẵng đã đảm bảo cho hơn 9.000 lượt giảm, giãn với 1.200 tỷ tiền thuế.

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Cục thuế Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh như tiếp nhận và rà soát 7.581 hồ sơ đề nghị gia hạn (2.840 doanh nghiệp và 4.741 hộ kinh doanh) với tổng số tiền thuế đề nghị gia hạn 790,5 tỷ đồng; qua kiểm tra, rà soát có 7.436 hồ sơ được gia hạn với tổng số tiền được gia hạn là 782,8 tỷ đồng và 145 hồ sơ không được gia hạn với tổng số tiền không được gia hạn là 7,68 tỷ đồng.



Ông Lưu Đức Sáu, Phó Cục trưởng Cục thuế TP Đà Nẵng cho biết, năm 2020 là một năm rất khó khăn cho hoạt động nhà nước, bởi tác động của dịch Covid-19. Theo đó, thành phố dự kiến thu 67% theo dự toán đưa ra cho năm 2020. Tuy nhiên sau thời gian quyết liệt đến cuối năm sẽ thu được 70% dự toán đưa ra, đây là một sự cố gắng rất lớn trong hoạt động.

"Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sau dịch, đơn vị đã thông qua các chương trình, cơ chế mang tính chất giảm, giãn về thu thuế. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Cục thuế TP Đà Nẵng đã đảm bảo cho hơn 9.000 lượt giảm, giãn với 1.200 tỷ tiền thuế", ông Sáu thông tin.