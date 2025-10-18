Đà Nẵng: Ấn định giá sâm Ngọc Linh giống 1 năm tuổi 155 ngàn đồng/cây

Tại quyết định này, UBND thành phố phê duyệt đơn giá cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi năm 2025 do Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc linh và Dược liệu cung ứng để thực hiện cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025 theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) là 155.000 đồng/cây.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành quyết định số 2033 phê duyệt đơn giá cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi năm 2025 của Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu với giá là 155.000 đồng/cây

UBND thành phố Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu chịu trách nhiệm cung ứng cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi theo đơn giá đã được phê duyệt cho đúng đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2022/NQ- HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) theo đặt hàng của UBND các xã Trà Linh, Nam Trà My, Trà Leng và Trà Tập.

UBND các xã Trà Tập, Trà Linh, Trà Leng và Nam Trà My (đơn vị đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công) có trách nhiệm phối hợp cùng đơn vị cung ứng dịch vụ công thực hiện các thủ tục có liên quan như quyết định đặt hàng, hợp đồng đặt hàng và các hồ sơ thủ tục khác theo đúng quy định hiện hành.

Chịu trách nhiệm thu nguồn kinh phí đối ứng 20% từ nhân dân và nộp chuyển trả cùng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% cho đơn vị cung ứng giống sâm Ngọc Linh đảm bảo theo quy định.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng trong một lần kiểm tra tại vườn sâm giống. Ảnh: TTS

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc linh và Dược liệu thực hiện việc cung ứng cây giống sâm Ngọc Linh theo đơn giá đã ban hành và thực hiện nhiệm vụ thu, chi theo đúng quy định pháp luật; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xử lý các phát sinh, vướng mắc.

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu đang trồng khoảng 11ha sâm Ngọc Linh và sản xuất được khoảng 200.000 cây sâm giống mỗi năm.

Trạm dược liệu Trà Linh của Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc linh và Dược liệu. Ảnh: TTS

Được biết, đối với quy hoạch diện tích vùng bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh đã được tỉnh Quãng Nam cũ (nay là Đà Nẵng) xác định là 15.567ha (trong đó từ độ cao 2.000 m trở lên là 2.238 ha, ở độ cao từ 1.200 - 2.000 m là 13.329 ha). Ngoài ra, chính quyền đang nghiên cứu trồng di thực sâm Ngọc Linh ở một số địa phương khác có điều kiện tương đồng để mở rộng, phát triển diện tích trồng sâm Ngọc Linh.

Nhân viên Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc linh và Dược liệu nhổ sâm Ngọc Linh giống

Tổng diện tích cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh là 1.428,96 ha, trong đó hộ gia đình, cá nhân 428,96 ha; tổ chức, doanh nghiệp 1.000 ha. Diện tích trồng cây sâm Ngọc Linh trên địa là 1.243,00 ha.

Sâm Ngọc Linh là cây dược liệu quý hiếm, giá trị kinh tế rất là cao, đây cũng được xem là cây xóa đói giảm nghèo của người dân, vì hiện mỗi kg sâm Ngọc Linh củ có giá giao động từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Riêng lá sâm Ngọc Linh có giá từ 5 triệu đồng đến cả 10 triệu đồng khi mùa lá khan hiếm.