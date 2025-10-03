Đà Nẵng: Yêu cầu xử lý việc xâm lấn, tác động đến rừng phòng hộ để trồng sâm Ngọc Linh

Ngày 3/10, nguồn tin cho biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng) đã có công văn về việc chấn chỉnh công tác trồng sâm, thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng phòng hộ.

Đà Nẵng đẩy mạnh việc bảo vệ rừng phòng hộ để phát triển trồng sâm Ngọc Linh theo hướng xanh, sạch, phát triển tốt. Và hạn chế thấp nhất việc sử dụng các công cụ xâm lấn đến rừng để trồng sâm. Ảnh: Trang ĐN.

Công văn nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, có một số tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh trong lâm phận rừng phòng hộ chưa thực hiện đúng các nội dung đã cam kết theo phương án sử dụng môi trường rừng để trồng sâm.

Nhiều diện tích trồng sâm, người dân tự ý mở đường trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ, xây dựng cơ sở vật chất kiên cố để sinh hoạt trong rừng, tác động đến cây rừng tự nhiên và các khu vực lân cận; đào ao nuôi cá, xả thải rác sinh hoạt, rác thải nhựa, thùng xốp và các vật liệu như, túi ni lông, bạt che, lưới che, khay chậu trồng và bao bì bằng chất liệu polypropylene..., phục vụ cho công tác trồng sâm đã qua sử dụng gây ra môi trường tự nhiên; thậm chí, hiện nay nhiều chủ vườn sâm đã phát dọn trắng thực bì, chặt bỏ dây leo và cây gỗ nhỏ tái sinh trên một khu vực rộng, không tuân thủ phát dọn theo băng chừa hoặc phát cục bộ theo hàng.

Điều này không chỉ gây nhiễm nguồn nước sông, suối, đất đai bị xói mòn, mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng tự nhiên, làm suy thoái môi trường rừng, suy giảm đa dạng sinh học, độ tàn che của rừng và nhiều hệ lụy khác cho môi trường”.

Cơ quan chức năng trong một lần kiểm tra thổ nhưỡng, khí hậu tại vùng trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: CTV

Nhằm chấn chỉnh công tác thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh, trồng sâm Ngọc Linh trái phép dưới tán rừng phòng hộ, cũng như tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam cũ và Công văn số 3095/SNNMT-CCKL ngày 24/9/2025 của Sở NN&MT thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nuôi, trồng, thu hoạch cây dược liệu trong rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng yêu cầu Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 10, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được các cơ quan nhà nước quy định. Không được lợi dụng việc thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh để tổ chức khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, không chặt hạ cây rừng tự nhiên, san ủi mở đường, xây dựng các cơ sở vật chất kiên cố..., vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, để bảo vệ môi trường, tuyệt đối không được xả thải rác sinh hoạt; các vật liệu nhựa, túi ni lông, thùng xốp,... đã qua sử dụng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và làm mất đi cảnh quan môi trường như, bạt che, lưới che, rổ, khay, chậu bằng chất liệu polypropylene và thùng xốp,... Các chất thải, rác thải phải được thu gom đưa ra khỏi rừng và xử lý đúng nơi quy định, không được đốt trong rừng vì dễ gây ra cháy rừng.

Những cánh rừng nguyên sinh ở Trà Linh, Trà My, thành phố Đà Nẵng với không khí trong lành, mát mẻ tốt cho việc trồng sâm Ngọc Linh

Đặc biệt, không được bê tông hóa mà chỉ tận dụng các vật liệu tại chỗ như dùng đá, cây gỗ bị gãy đổ dễ xếp bậc, tạo các lối đi lại trong vườn sâm. Việc sử dụng lưới B40 để rào các vườn sâm Ngọc Linh làm chắn ngang các đường tuần tra bảo vệ rừng, cho nên làm ảnh hưởng đến quá trình đi lại tuần tra của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của ban. Vì vậy, đề nghị các chủ vườn sâm phải chừa hoặc mở lối đi để thuận tiện cho công tác đi lại tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng.

Đối với những tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đã thực hiện việc trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng nhưng chưa khai báo, yêu cầu phải thực hiện đăng ký khai báo để Ban Quản lý rừng phòng hộ hướng dẫn lập các hồ sơ thủ tục thuê môi trường rừng để trồng sâm dưới tán rừng đúng theo quy định của nhà nước…