Đà Nẵng chi 450 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập và học sinh các trường phổ thông ngoài công lập cũng được hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2022-2023.

Ngày 15/7, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Đà Nẵng Khóa X đã bế mạc và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết Hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2022 – 2023.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2022 - 2023 do HĐND thành phố quy định.

Theo Nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵng, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập được hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2022-2023 do HĐND thành phố quy định.

Đà Nẵng chi 450 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Ảnh: Yến Nhi

Thời gian hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2022-2023, không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài. Các đối tượng đã được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2022 - 2023.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: Lần này, Nghị quyết miễn học phí trước mắt cho năm học 2022-2023 theo khung học phí thấp nhất của Nghị định 81, có hiệu lực từ năm học 2022-2023. Mức hỗ trợ học phí này cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông khu vực công lập và ngoài công lập.

Nếu theo mức cũ, bình quân mỗi năm, thành phố phải hỗ trợ khoảng 92 tỉ đồng. Nếu áp dụng theo mức mới của Nghị định 81, bình quân mỗi năm, thành phố hỗ trợ gần 450 tỉ đồng, tăng hơn gấp 5 lần so với mức học phí hiện nay.