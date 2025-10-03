Đà Nẵng: Khởi công khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước hơn 600 tỷ đồng

Sáng 3/10, liên danh Công ty TNHH MTV Mai Thiên Kim và Công ty CP đầu tư xây dựng 501 tổ chức khởi công dự án khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng).

Dự án có tổng mức đầu tư 611 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư 200 tỷ đồng, còn lại 411 tỷ đồng vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Đại diện chủ đầu tư, ông Trần Quang Minh – Giám đốc Công ty Mai Thiên Kim cho biết dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2026.

“Đến nay, công ty đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản vẽ thi công. Về công tác giải phóng mặt bằng, chúng tôi đã chi trả 75% cho các hộ dân bị ảnh hưởng và đang đẩy nhanh quyết định bồi thường 25% còn lại”, ông Minh nói.

Lễ khởi công dự án khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng).

Theo quy hoạch, khu dân cư được tổ chức theo dạng ô bàn cờ, nhà ở theo loại hình liền kề; công trình công cộng sẽ là điểm nhấn cho không gian kiến trúc. Dự án có quỹ đất công cộng 1,1ha (chiếm 8,3%) gồm trụ sở hành chính, trạm y tế, trường mầm non, nhà văn hóa và 356 lô đất nhà ở. Trong đó, đất liền kề phân lô bán nền 278 lô, đất liền kề xây dựng nhà 69 lô và 9 lô tái định cư. Phần đất hạ tầng kỹ thuật rộng 6ha với giao thông, trạm xử lý nước thải...

Ông Võ Như Phong – Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây cho rằng đây là công trình trọng điểm, mở ra diện mạo mới cho xã, góp phần quan trọng trong lộ trình xây dựng xã thành phường vào năm 2030.

“Đây là khu dân cư đầu tiên khởi công trên địa bàn, đánh dấu bước khởi đầu mới trong tiến trình phát triển đô thị. Công trình tạo quỹ đất ở, hình thành khu dân cư khang trang, từng bước chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa xã nhà tiến nhanh trên con đường xây dựng nông thôn mới hiện đại, hướng đến đô thị văn minh”, ông Phong nói.