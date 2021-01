Đà Nẵng: Không để du lịch "đứng bánh" trong năm 2021

Nhiều giải pháp được đưa ra để thu hút du khách trong năm 2021 nhằm "gỡ khó" cho du lịch Đà Nẵng sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Gỡ khó cho doanh nghiệp, thu hút khách du lịch

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn của ngành du lịch Việt Nam. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu tăng trưởng về du lịch, nguồn thu ngân sách, gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Cụ thể, trong năm 2020, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, giảm 63,2% so cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm 75,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng, giảm 38,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Sở Du lịch, trong thời gian đến, du lịch Đà Nẵng vẫn còn một số khó khăn thử thách cần vượt qua, đó là thách thức phải giữ gìn điểm đến Việt Nam, điểm đến Đà Nẵng an toàn trước dịch bệnh Covid 19; nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch do lao động phải nghỉ việc quá dài đã chuyển sang làm ngành nghề khác…

Đề xuất phục hồi ngành du lịch thành phố trong thời gian đến, ông Nguyễn Đức Quỳnh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng kiến nghị các Sở ban ngành, UBND các quận, huyện sớm có sáng kiến, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp có các gói hỗ trợ mới và tiếp cận các gói hỗ trợ đã được triển khai. Tiếp tục hỗ trợ giảm tiền điện, nước, thu gom rác… giai đoạn 2020-2021.

Ngoài ra, cho phép Đà Nẵng đón các đoàn charter từ các thị trường quốc tế kiểm soát dịch tốt và có chính sách mở cửa. Kêu gọi và hỗ trợ tổ chức tại Đà Nẵng các sự kiện, chương trình của Trung ương, Bộ ngành, các công ty lớn.

Ngoài ra, hỗ trợ giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm thuế VAT 50% kéo dài đến năm 2021. Miễn giảm thu phí giao thông đường bộ, phí đăng kiểm định kỳ đối với xe vận chuyển du lịch đến hết năm 2021. Tăng cường các gói vay lãi suất thấp cho doanh nghiệp du lịch để phục hồi kinh doanh. Giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành đến hết năm 2021, cho vay lại tiền ký Quỹ lữ hành…



Về các giải pháp phục hồi thị trường du lịch, ông Quỳnh cho rằng, cần tập trung phát triển thị trường nội địa. Trong đó, tăng cường truyền thông Đà Nẵng – Điểm đến An toàn. Tổ chức các Webinar và các hình thức trực tuyến quảng bá, tiếp thị điểm đến Đà Nẵng tới các thị trường tiềm năng, chiến lược. Kịp thời tung ra các gói kích cầu phù hợp với khách hàng, nhấn mạnh 2 tiêu chí là an toàn và trải nghiệm dịch vụ mới.

"Cụ thể là thu hút nguồn khách tại chỗ là người Đà Nẵng, tỉnh thành lân cận, hướng đến khách du lịch ngắn ngày, đi theo nhóm gia đình, bạn bè và sử dụng phương tiện cá nhân. Chương trình kích cầu trong sự liên kết du lịch Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, Tây Nguyên. Kết hợp với các trung tâm triển lãm, hội nghị hội thảo như cung hội nghị Quốc tế Ariyana, và của các khách sạn tại Đà Nẵng, thu hút các đoàn khách MICE, Golf. Cạnh đó, phát triển du lịch đô thị, mua sắm, vui chơi giải trí, kinh tế ban đêm, vui chơi có thưởng. Phát triển Du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh, cộng đồng, sinh thái", ông Quỳnh nói thêm.

Nhiều sản phẩm mới trong năm 2021

Theo Sở Du lịch, trong năm 2021, ngành du lịch TP phấn đấu đạt số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2021 tăng 85-86% so với năm 2020 (ước đạt hơn 5 triệu lượt), trong đó khách quốc tế tăng 37-38% (ước đạt gần 970 ngàn lượt); doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng 85-86% so với năm 2020 (ước đạt hơn 8 ngàn tỷ đồng).

Trao đổi với PV, bà Trương Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho rằng, để khắc phục và vượt qua khó khăn của ngành du lịch, trong năm 2021 Sở tiếp tục triển khai kế hoạch kích cầu du lịch. Bên cạnh việc phục hồi và kích cầu du lịch, Sở cũng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để cùng các ngành và các địa phương giữ gìn Đà Nẵng là điểm đến an toàn.

"Chúng tôi sẽ liên kết các địa phương có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng để cùng quảng bá và khai thác khách đến với thành phố. Thực hiện các chiến dịch truyền thông về điểm đến Đà Nẵng. Chuẩn bị một số sản phẩm du lịch mới như chương trình "Đêm Đà Nẵng", liên kết các doanh nghiệp tổ chức tour ban đêm tại các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố", bà Hạnh thông tin.

Bà Hạnh cho biết thêm, dự kiến Sở Du lịch sẽ đưa vào khai trương phố đêm biển Mỹ An và chương trình kết nối mang chủ đề Đà Nẵng về đêm, với việc trang trí ánh sáng một số tuyến đường, hoặc tổ chức các hoạt động mua sắm vui chơi giải trí về đêm với các dịch vụ trải nghiệm cho du khách. Bên cạnh đó, liên kết các địa phương tổ chức các chương trình du lịch cộng đồng, các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm tham quan của du khách…

"Trong thời gian tới, để phát triển mạnh mẽ du lịch cộng đồng như: Nam Ô, huyện Hòa Vang, Thọ Quang… Sở sẽ tư vấn với các địa phương về giới thiệu, tổ chức các dịch vụ du lịch cộng đồng theo hướng khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế đặc trưng riêng của từng địa phương nhưng vẫn phát huy những văn hóa từng địa phương đó, từ đó, giúp hình thành các sản phẩm du lịch. Sở Du lịch cũng tổ chức tập huấn cho người dân các địa phương này hiểu về du lịch cộng đồng và biết cách làm du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với truyền thông, giới thiệu sản phẩm du lịch cộng đồng đến với du khách trong và ngoài nước", bà Hạnh nhấn mạnh.

Bà Hạnh cũng kỳ vọng rằng, trong năm 2021, ngành du lịch thành phố sẽ khởi sắc. Mong rằng năm 2021, điểm đến Đà Nẵng và Việt Nam sẽ an toàn trước tình hình dịch Covid-19, để các doanh nghiệp du lịch sớm phục hồi hoạt động kinh doanh bình thường. Ngành du lịch TP sẽ cùng với doanh nghiệp chuẩn bị nhiều sản phẩm mới, làm hài lòng du khách, để du khách cảm thấy hấp dẫn để quay lại với thành phố.