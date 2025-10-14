Đà Nẵng: Mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là điểm tựa, giúp lao động có lương gần 10 triệu đồng/tháng

Với tinh thần kiến tạo, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng đã luôn sát cánh cùng doanh nghiệp để tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng. Những năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Hằng năm, doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình Nguyễn Văn Lượm thăm mô hình trồng nấm tại địa phương. Ảnh: Đ.H

Clip lãnh đạo xã Thăng Bình thăm các doanh nghiệp trên địa bàn

Ông Nguyễn Văn Lượm - Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình cho biết: “Trong những năm qua, đội ngũ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn đã không ngừng phát triển, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; đồng thời tạo ra nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh đã đóng góp cho ngân sách nhà nước, công tác an sinh xã hội và các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Đặc biệt, địa phương có vị trí địa lý thuận lợi khi có QL1A và các trục giao thông chính của thành phố đi qua, tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối các trung tâm đô thị, khu - cụm công nghiệp, chợ đầu mối và thị trường tiêu thụ trong, ngoài địa phương. Đây là lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuận tiện trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics, mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường lớn. Ngoài ra, xã đang kêu gọi doanh nghiệp đến đầu tư lấp đầy cụm công nghiệp, xây dựng siêu thị, phát triển thương mại dịch vụ khu trung tâm xã.

Chúng tôi xác định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế địa phương phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn đô thị. Mục tiêu của địa phương là phấn đấu mỗi năm thành lập mới 5 - 10 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và khoảng 300 hộ kinh doanh đăng ký mới.

Đồng thời, đảm bảo 100% hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ đăng ký, kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính theo quy định, góp phần tăng thu ngân sách địa phương”.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thăng Bình thăm công ty may Hòa Thọ đóng trên địa bàn. Ảnh: Đ.H

Theo cáo báo của xã Thăng Bình, qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 4 địa phương cũ trước khi sáp nhập (xã Bình Quý, xã Bình Nguyên, xã Bình Phục và thị trấn Hà Lam) trong giai đoạn 2020-2025 thì kinh tế xã đạt mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất toàn xã ước đạt trên 6.175 tỷ đồng, tăng 9,8% so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 68,85 triệu đồng/người/năm.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, xã xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí đô thị loại V, tiến tới thành lập phường.

Đặc biệt, xã đã quan tâm đến việc quy hoạch các cụm công nghiệp, một số dự án có quy mô lớn được quan tâm, tổ chức các bước lập thủ tục để kêu gọi đầu tư như KCN phía Tây đường cao tốc quy mô 400 ha, CCN Quý Xuân, chợ đầu mối Nông Súc sản khu vực Miền Trung- Tây Nguyên, chú trọng phát triển, nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại cụm CN Hà Lam - Chợ Được…

Tính đến nay, trên địa bàn xã Thăng Bình có 3.302 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và 1 Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được đang hoạt động; đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 13.100 lao động cho xã Thăng Bình và các xã lân cận, thu nhập bình quân đạt 6-8 triệu đồng/người/tháng.

“Sau gần 3 tháng hoạt động, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thăng Bình đã tiếp đón trên 3.200 lượt công dân đến liên hệ để thực hiện các thủ tục hành chính; Đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử 2.490 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 99.15%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,60%, xếp thứ 5 toàn thành phố góp phần giảm chi phí và thời gian đi lại cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Về xúc tiến thương mại, UBND xã Thăng Bình đã phối hợp tổ chức hội chợ thương mại hàng tiêu dùng xã năm 2025, trong đó có bố trí khoảng 30 gian hàng để các chủ thể sản phẩm OCOP, nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của xã và các xã lân cận tham gia trưng bày; kết nối để các chủ thể tham gia các hội chợ tại các địa phương nhằm trưng bày, tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm địa phương, mở rộng liên kết”, lãnh đạo xã Thăng Bình cho biết.

Đồng hành cùng chính quyền xã Thăng Bình, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã đã phát triển mạnh, trong đó như Công ty TNHH Đông Phương. Đây là cơ sở sản xuất các sản phẩm bánh kẹo nhân thủy sản đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các sản phẩm được sản xuất theo quy trình khép kín trên dây chuyền sản xuất hiện đại và được kiểm định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% sản phẩm của công ty được xuất khẩu ra thị trường quốc tế đến những nước “khó tính” như Mỹ, EU, Úc, Nhật bản, Hàn Quốc, Malaysia…

Công ty TNHH Đông Phương được thành lập vào năm 2000 với quy mô diện tích trên 4 nghìn mét vuông với tổng mức đầu tư ban đầu trên 180 tỷ đồng. Hiện công ty tiếp nhận 250 lao động địa phương và làm việc với mức thu nhập hàng tháng từ 7 triệu đồng trở lên.

Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình Nguyễn Văn Lượm chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày kỷ niệm

Ông Trương Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng chia sẻ: “Hiện nay doanh nghiệp, doanh nhân xã Thăng Bình đã có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có thể chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng lên. Và những động thái đồng hành cùng doanh nghiệp, với xã nhà trong thời gian qua đã thể hiện tinh thần thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp.

Đây là cũng là chỗ dựa tinh thần giúp đội ngũ doanh nghiệp vững tin phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Thăng Bình”.