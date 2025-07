Đà Nẵng: Quyết tâm xây dựng phường Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm

Sáng 21/7, Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền thống quê hương anh hùng, giữ gìn bản sắc văn hóa; quyết tâm xây dựng phường Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển nhanh, bền vững”.

Ông Nguyễn Duy Ân - Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch phát biểu tại đại hội

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Ân nhấn mạnh, phường Bàn Thạch được sáp nhập bởi phường Tân Thạnh, Hòa Thuận và xã Tam Thăng của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ, đảng bộ và nhân dân 3 xã, phường đã đoàn kết phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và chuyển dịch theo đúng định hướng; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét; hạ tầng đô thị được đầu tư từng bước đồng bộ, khang trang và hiện đại hơn, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Quyết tâm xây dựng phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị xanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, kinh tế phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương, nhất là trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, kinh tế đô thị; sản xuất nông nghiệp phục vụ đô thị chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị có mặt còn bất cập; hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ... Đó là những thách thức đặt ra, cần có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để khắc phục đối với phường Bàn Thạch trong nhiệm kỳ đến.

“Đại hội hôm nay, chúng ta thực hiện 2 nội dung, một là, tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; hai là tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng và đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 23, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu của đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xây dựng phường Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển nhanh, bền vững như chủ đề đại hội đã đề ra, tạo được niềm tin, đáp ứng được kỳ vọng của đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Bàn Thạch trong hành trình vươn lên cùng đất nước”, Bí thư phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân nhấn mạnh.

Khu Công nghiệp Tam Thăng của phường Bàn Thạch thu hút nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư. Ảnh: CTV

Phường Bàn Thạch mới có lợi thế phát triển kinh tế rất đặc biệt, có nhiều khu công nghiệp lớn như, KCN Tam Thăng, KCN Tam Thăng mở rộng và KCN Thuận Yên.

Riêng KCN Thuận Yên hiện có 18 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất với đa dạng ngành nghề, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động các ngành nghề giày da, may mặc, thiết bị y tế, sản xuất giấy, gỗ, điện tử,… Khu công nghiệp Tam Thăng và KCN Tam Thăng mở rộng, đã thu hút 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, làm tăng số vốn thực hiện từ 400 triệu USD lên 488,6 triệu USD, giải quyết 12.500 lao động; Khu công nghiệp Tam Thăng 2 đi vào hoạt động và thu hút được 5 doanh nghiệp đăng ký với số vốn 27,43 triệu USD, giải quyết được 700 lao động.

Đối với chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà phường Bàn Thạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm; giá trị CN - TTCN tăng bình quân hằng năm trên 16,5%; giá trị TM-DV tăng bình quân hằng năm 14%; giá trị nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 3%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% - 15% hằng năm và tiếp tục duy trì và công nhận mới 25 tuyến phố văn minh đô thị…