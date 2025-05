Đà Nẵng và BIDV nói gì khi 'bắt tay' phát triển 3 trụ cột cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng?

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, BIDV sẽ đồng hành với UBND TP. Đà Nẵng trong ba trụ cột hợp tác trọng tâm, với mục tiêu mang lại những giá trị nổi bật cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng: hợp tác phát triển giải pháp công nghệ quản lý vận hành Khu thương mại tự do Đà Nẵng, hợp tác nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi và thu hút nhà đầu tư chiến lược và các doanh nghiệp kinh doanh trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng và hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh và phát triển bền vững (ESG).

Với vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng đồng bộ, TP. Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển Khu thương mại tự do.

Đà Nẵng hiện đang trình Chính phủ phê duyệt Quyết định thành lập Khu thương mại tự do với các khu chức năng gồm: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng - cho biết: “BIDV là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước chi phối, tiềm lực tài chính mạnh, là một trong những ngân hàng tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số và chuyển đổi xanh với đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Với tiềm lực, kinh nghiệm và hệ sinh thái của BIDV, cùng với quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền thành phố, tôi tin rằng việc hợp tác này có ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào sự phát triển và vận hành hiệu quả của Khu thương mại tự do Đà Nẵng”.

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV.

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV - nhấn mạnh: “Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước một cơ hội mang tính bước ngoặt để kiến tạo nên một biểu tượng phát triển mới - Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đây không chỉ là đòn bẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn là nơi áp dụng những đột phá về chính sách, công nghệ và phát triển bền vững. BIDV vinh dự được đồng hành cùng UBND TP. Đà Nẵng trong hành trình này, mang theo cam kết mạnh mẽ, năng lực triển khai thực tiễn và khát vọng chung kiến tạo nên một khu thương mại tầm cỡ khu vực”.

Là ngân hàng có quy mô tổng tài sản nhất Việt Nam, có nền khách hàng tổ chức lớn nhất và đang cung cấp dịch vụ tài chính cho nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, trong thời gian qua BIDV đã tiên phong, đột phá trong hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển ngân hàng mở với các giải pháp công nghệ - tài chính hiện đại trong lĩnh vực cảng biển, xuất nhập khẩu và logistics.

BIDV cam kết sẽ phát huy các năng lực và lợi thế hàng đầu của mình để đóng góp cho quá trình phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng đó chính là nền tảng công nghệ tài chính vượt trội, khả năng hỗ trợ nguồn vốn và các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thực hành ESG.

Thành công của Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ không chỉ là thước đo cho năng lực thu hút đầu tư, mà còn là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền - doanh nghiệp - định chế tài chính trong kiến tạo hệ sinh thái hiện đại.

Với nguồn lực, kinh nghiệm và tinh thần phụng sự, đổi mới, BIDV sẽ tích cực đóng góp các giải pháp công nghệ và tài chính cho quá trình hình thành và phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng, góp phần tạo nên động lực phát triển mới và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.