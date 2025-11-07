Đà Nẵng: Vành đai phía Tây tiếp tục sạt lở, đất đá tràn kín mặt đường sau mưa lớn

Ngày 7/11, ghi nhận của PV Etime, tuyến đường Vành đai phía Tây Đà Nẵng, đoạn qua thôn Hòa Thọ (xã Hòa Vang) xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn kéo dài. Vị trí sạt lở nằm trong khoảng Km5+570 – Km6+410, hướng từ quốc lộ 14B về Khu Công nghệ thông tin tập trung.

Khu vực này đã từng nhiều lần sạt trượt trước đây. Nhà thầu thi công đã kè rọ đá trên một đoạn dài hàng trăm mét, tuy nhiên phần taluy dương phía trên đồi vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao. Nhiều vị trí đất bị nứt toác, tách khối, có dấu hiệu tiếp tục trượt xuống.

Sạt lở đất nghiêm trọng tuyến đường vành đai phía Tây Đà Nẵng, đoạn qua thôn Hòa Thọ, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Sau mưa lớn, đất đá từ phía trên đồi đổ xuống khiến mặt đường bị phủ kín, gây tắc nghẽn giao thông. Một số đoạn kè rọ đá cũng bị nghiêng, biến dạng do khối lượng đất đá tràn xuống quá lớn.

Trước diễn biến trên, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, đặt biển hạn chế tốc độ và tổ chức phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo. Ảnh: D.B

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết: “Qua theo dõi các đợt mưa vừa rồi, đoạn sạt lở tại Hòa Phú trước đây vẫn ổn định. Riêng đoạn chưa làm rọ đá có tràn một lượng đất nhỏ ra mặt đường. Ban đã chỉ đạo nhà thầu dọn dẹp sau khi hết mưa. Khu vực này đã được phân luồng giao thông từ trước nên không ảnh hưởng đến việc đi lại.”

Rọ đá ngăn đất cát không tràn xuống mặt đường. Ảnh: D.B

Được biết tuyến đường vành đai phía Tây Đà Nẵng được thông xe ngày 13/5/2024, có chiều dài 19,2 km, điểm đầu giao quốc lộ 14B, điểm cuối nối trục chính Khu Công nghệ thông tin tập trung.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, là tuyến giao thông chiến lược giúp khớp nối hệ thống vành đai quanh thành phố, kết nối các trục quốc lộ và tạo động lực phát triển khu vực phía Tây.

Sạt trượt tại đường vành đai phía Tây Đà Nẵng sau mưa lớn. Ảnh: D.B

Hiện các đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi khu vực taluy dương, đánh giá nguy cơ sạt lở và triển khai các giải pháp khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.