Năm 2021, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tuyển dụng lao động giảm.

Tuy nhiên, bằng các giải pháp thiết thực, kịp thời, huyện Đại Từ đã giải quyết việc làm mới cho gần 3.400 lao động, vượt 12,9% so với kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu lao động 205 người. Các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh và đào tạo được trên 1.620 người, vượt 8% so với kế hoạch năm. Các ngành nghề chủ yếu là: May mặc, cơ khí, điện tử, điện lạnh, trồng và chế biến chè...

Công ty TNHH Thương mại Chính Hải, xóm Tân Quy, xã Phú Thịnh (Đại Từ) hiện giải quyết việc làm cho gần 100 lao động với thu nhập bình quân 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. (Ảnh: Thu Huyền)

