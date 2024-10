Đất Xanh Group (DXG) đạt 42% kế hoạch lãi sau 9 tháng

Sau 9 tháng, Đất Xanh Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.203 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 95 tỷ đồng, tương ứng đạt 82% mục tiêu doanh thu và 42% mục tiêu lợi nhuận.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group; HoSE: DXG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với doanh thu thuần đạt 1.013 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Đất Xanh Group lãi gộp 505 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước do biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ lên 50%.

Kỳ này, Đất Xanh Group lỗ hoạt động tài chính hơn 90 tỷ đồng, giảm lỗ 36% so với năm trước, chủ yếu doanh thu đến từ lãi vay, tiền gửi (12,9 tỷ đồng). Trong khi chi phí lãi vay giảm 34% còn 94,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 9% còn 166,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 30% lên 104,7 tỷ đồng; chi phí khác gấp 2 lần cùng kỳ, tăng lên 14,8 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản lợi nhuận khác của Đất Xanh Group lỗ 11,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi nhẹ 2,4 tỷ đồng.

Kết quả quý III, Đất Xanh Group lãi trước thuế 125,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 73,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 32% và 33% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận giảm chủ yếu do tốc độ bàn giao sản phẩm cho khách hàng trong kỳ chậm hơn so với cùng kỳ, khiến doanh thu bán căn hộ và đất nền giảm gần một nửa so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đất Xanh Group lãi trước thuế 421,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 244,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 50% so với năm 2023.

Trích nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Đất Xanh Group.

Năm 2024, Đất Xanh Group đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lần lượt 3.900 tỷ đồng và 226 tỷ đồng, tăng 5% và 31% so với thực hiện 2023.

Như vậy, với kết quả trên, Đất Xanh Group đạt được 82% mục tiêu doanh thu và 42% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối quý 3/2024, tổng tài sản của Đất Xanh Group ở mức 28.850 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và chủ yếu là tài sản ngắn hạn (26.587 tỷ đồng; chiếm 92% tổng tài sản).

Bảng cân đối cho thấy, chiếm tỷ trọng lớn nhất của tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho với gần 13.830 tỷ đồng (trong đó, bất động sản dở dang là 11.331,4 tỷ đồng) và các khoản phải thu hơn 11.000 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

Ngoài ra, Đất Xanh Group ghi nhận trữ tiền đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 175% so với đầu năm. Bên cạnh đó, thuyết minh cho thấy, Đất Xanh Group có khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 715 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và 79% khoản này là dự án Sân Golf và khu biệt thự sinh thái (566,6 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý III/2024, tổng nợ phải trả của Đất Xanh Group ở mức 13.216 tỷ đồng, giảm gần 1.400 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ tài chính ở mức hơn 5.400 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tính riêng 9 tháng, Đất Xanh Group đã chi gần 304 tỷ đồng tiền lãi vay.