Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Chốt ngày chia cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6,5%

Được biết, trước đó CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) đã chi trả cổ tức đợt 1 vào ngày 18/04 với tỷ lệ 10%. Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cả 2 đợt là 16,5% với giá trị lên tới gần 475 tỷ đồng.

Cụ thể, trong đợt 2, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,5% (1 cổ phiếu nhận 650 đồng). Nhơn Trạch 2 dự chi khoảng 187 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 10/10, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/10. Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán từ ngày 20/10/2022. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 của công ty.

Được biết, trước đó Nhơn Trạch 2 đã trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Tổng giá trị trả cổ tức bằng tiền mặt cho cả 2 đợt lên tới gần 475 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Nhơn Trạch 2 đã vượt kế hoạch cả năm

Về kết quả kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm 2022, Nhơn Trạch 2 báo doanh thu đạt 4.698 tỷ đồng - tăng gần 1.421 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương tăng khoảng 43%); lợi nhuận trước thuế đạt hơn 552 tỷ đồng (tăng 272%) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 524 tỷ đồng - tăng 276% so với 6 tháng đầu năm trước

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Nhơn Trạch 2

Hoạt động sản xuất kinh doanh của NT2 tăng trưởng cao là nhờ doanh thu sản xuất điện tăng nhiều hơn so với giá vốn bán hàng dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng quý II/2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cùng đó, chi phí tài chính quý II/2022 giảm 29,6 tỷ đồng (tương ứng giảm 85,8%) so với quý II/2021 do chi phí đi vay giảm và công ty cũng đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 1/6/2021.

Xét riêng về quý II/2022, Nhơn Trạch 2 đạt doanh thu 2.689,7 tỷ đồng, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, vượt xa so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm 2022, tổng doah thu là 8.128,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468,15 tỷ đồng thì trong 6 tháng đầu năm 2022, NT2 đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 26/9, cổ phiếu NT2 giảm 2,09% và đóng cửa ở mức 30.500 đồng/cổ phiếu.