Gần 312 triệu cổ phiếu TAL của Taseco Land được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã ban hành quyết định chấp thuận niêm yết hơn 311,5 triệu cổ phiếu TAL của CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land), tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 3.118 tỷ đồng.

Trước đó, phương án chuyển từ UPCoM sang niêm yết HoSE đã được cổ đông Taseco Land thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 tổ chức hồi tháng 4. Trên thị trường, cổ phiếu TAL phiên sáng ngày 30/6 là 27.700 đồng/cp, tương ứng vốn hóa đạt hơn 8.576 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu TAL. Nguồn: Fireant.vn.

Cuối tháng 6/2025, theo nghị quyết hội đồng quản trị công bố, Taseco Land sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận về 1.500 đồng/cp. Như vậy, tổng số tiền chi trả gần 467,8 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/7 và thời gian thanh toán dự kiến vào 30/7. Phương án cổ tức đã được cổ đông thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

CTCP Tập đoàn Taseco với việc nắm giữ hơn 226 triệu cổ phiếu TAL, tương đương 72,5% vốn điều lệ và là cổ đông lớn duy nhất. Với tỷ lệ sở hữu này, Tập đoàn Taseco dự kiến sẽ nhận về khoảng 339 tỷ đồng trong đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt sắp tới của Taseco Land.

Taseco Land trúng thầu đại đô thị tại Bắc Ninh

Liên quan đến Taseco Land, ngày 25/6/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại thành phố Từ Sơn.

Đơn vị trúng thầu là liên danh CTCP đầu tư bất động sản Taseco (TasecoLand), CTCP Tập đoàn Taseco (TasecoGroup) và CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4).

Theo quyết định này, khu đô thị liên danh TasecoLand vừa trúng thầu có diện tích khoảng 62,27 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.964 tỷ đồng. Quy mô dân số dự kiến vào khoảng 5.178 người, nằm tại phường Tam Sơn, phường Đồng Kỵ và phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn. Đây là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đa năng với các công trình thương mại dịch vụ, nhà ở để bán. Được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, tăng nguồn thu ngân sách của thành phố Từ Sơn nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Sau khi dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng, cư dân tại đây chỉ mất khoảng 15 phút lái xe di chuyển đến cầu Tứ Liên để đi vào trung tâm thủ đô Hà Nội.

Thời gian vừa qua, hệ sinh thái của Taseco liên tiếp triển khai một loạt các dự án bất động sản nghìn tỷ ở Hà Nội, Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵ





Trong quý 1/2025, Taseco Land đạt doanh thu gần 376 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mảng chuyển nhượng bất động sản đạt 324 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 22,3 tỷ đồng, gấp đôi quý 1 năm ngoái.



Trong năm 2025, Taseco Land lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 4.332 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần kết quả năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 536 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.



Như vậy, kết thúc quý I/2025, công ty mới hoàn thành 8,68% kế hoạch doanh thu và 4,2% mục tiêu lợi nhuận đề ra.



Tại ngày 31/3/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ so với đầu năm lên 9.564 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 116 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tăng ở là Khu công nghiệp Hỗ trợ Đồng Văn III.Trong khi đó, tồn kho giảm còn 3.968 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận giảm nhiều nhất ở dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4 tỉnh Thanh Hóa.



Đáng chú ý, tại thời điểm kết thúc quý I/2025, tổng nợ vay của Taseco Land gần chạm 3.600 tỷ đồng, tương ứng 38% tổng nguồn vốn. Báo cáo tài chính cho biết, 77% dư nợ vay là nợ dài hạn, tương ứng 2.788 tỷ đồng. Theo đó, chỉ trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã chi gần 39 tỷ đồng lãi vay, tương ứng gấp hơn 2 lần cùng kỳ.



Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, đây là các khoản vay có lãi suất dao động từ 6,0 - 11,5%. Trong đó, tài sản bảo đảm là quyền tài sản gắn liền với Dự án số 4 Thanh Hóa, quyền tài sản phát sinh từ Dự án Hải Yến, Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ Dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái,...