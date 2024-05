Để sớm triển khai đầu tư tuyến cao tốc Phủ Lý – TP.Nam Định, Bộ GTVT cho biết, việc giao UBND tỉnh Nam Định lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án (thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư) là có cơ sở.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đề xuất tới Chính phủ về phương án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Phủ Lý (Hà Nam) - TP.Nam Định với chiều dài 50km, quy mô 4 làn xe, đoạn Phủ Lý – TP. Nam Định, dài 25 km, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Hiện nay tuyến Phủ Lý – TP.Nam Định đang khai thác theo quy mô đường cấp II, 4 làn xe và UBND tỉnh Nam Định là cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT, BT.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định, sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, tuyến Phủ Lý – TP.Nam Định có lưu lượng giao thông tăng cao vào khoảng 18.464 xe/ngày đêm.

Trạm thu phí Mỹ Lộc, TP.Nam Định. Ảnh: TA

Bộ GTVT cho rằng, việc nghiên cứu nâng cấp đoạn tuyến lên quy mô cao tốc theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là cần thiết.

Theo Bộ GTVT, UBND tỉnh Nam Định dự kiến sử dụng ngân sách địa phương khoảng 1.000 tỷ đồng để thực hiện GPMB và do dự án đi qua địa bàn 2 tỉnh nên cần phải áp dụng cơ chế, chính sách do Quốc hội quyết định.

Tại khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư công, Dự án xây dựng đường cao tốc Phủ Lý - Nam Định xuất hiện tiêu chí dự án quan trọng quốc gia. Trong trường hợp này, theo khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ có thể giao cơ quan thực hiện nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Để sớm triển khai đầu tư tuyến cao tốc Phủ Lý – TP.Nam Định, Bộ GTVT cho biết, việc giao UBND tỉnh Nam Định lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án (thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư) là có cơ sở, tương tự như một số tuyến cao tốc đã được Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Nam Định rà soát tiến trình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án, khả năng huy động nguồn vốn và thời hạn thu phí theo hợp đồng BOT của dự án để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, do sơ bộ tổng mức đầu tư dự án do UBND tỉnh Nam Định đề xuất vào khoảng 9.400 tỷ đồng, suất đầu tư khoảng 375 tỷ đồng/km cao hơn nhiều so với suất đầu tư của tuyến đường cao tốc xây dựng mới được Bộ Xây dựng công bố.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị địa phương rà soát giải pháp thiết kế, chi phí xây dựng theo quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời rà soát tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thu phí của dự án BOT (hết năm 2028) để xác định cụ thể thời điểm thực hiện.

Trước đó, UBND tỉnh Nam Định đã có Tờ trình số 34/TTr - UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh này lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nam - Nam Định, giai đoạn 1 từ TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Trong giai đoạn 1, Dự án sẽ đầu tư xây dựng đoạn từ đầu tuyến Km0+00 (Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tỉnh Hà Nam) đến giao với Quốc lộ 10, TP. Nam Định trước năm 2030 (Giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030) với chiều dài khoảng 25,1 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Hà Nam khoảng 16,6 km, đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định khoảng 8,5 km.

Tuyến đường thuộc Dự án sẽ xây dựng theo quy mô tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, làn dừng khẩn cấp 2 bên, đường song hành, đường gom 2 bên, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn 1 dự kiến khoảng 9.400 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện Dự án giai đoạn I là từ năm 2024 đến năm 2028; toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh Nam Định, Hà Nam tự bố trí đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh.