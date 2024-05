Chủ tịch Đường sắt nói điều bất ngờ về khách đi tàu tăng trưởng mạnh mẽ

Chủ tịch Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, thời gian thấp điểm đã ngắn lại, số lượng hành khách đi tàu mùa thấp điểm vẫn cao, không như các năm trước.

Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, hành khách quay trở lại lựa chọn tàu hoả là phương tiện di chuyển đã giúp cho các doanh nghiệp đường sắt có được sự tăng trưởng trở lại mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Tại báo cáo tài chính Quý 1/2024, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội (Haraco, Mã: HRT) cho thấy, doanh thu thuần đạt gần 711 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn và chi phí, Đường sắt Hà Nội ghi nhận lãi sau thuế trên 34 tỷ đồng, tăng 87% so với quý 1/2023 và cải thiện đáng kể so với số lỗ 84 tỷ đồng quý 4/2023.

Ngành đường sắt đang dần lấy lại thị phần hành khách. Ảnh: Thế Anh

Có được doanh thu tăng trưởng nêu trên, lãnh đạo Đường sắt Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát chi phí, nhất là chi phí tài chính giảm 35% so với cùng kỳ xuống 9 tỷ đồng.. Bên cạnh đó, doanh thu cũng có khoản lợi nhuận khác (thanh lý tài sản) tăng vọt 612% lên gần 17 tỷ đồng là những nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận cao hơn.

Tương tự, trong Quý I/2024, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (Mã: SRT) ghi nhận doanh thu thuần tăng 13% lên hơn 556 tỷ đồng và là mức doanh thu hàng quý cao nhất trong gần 5 năm qua.

Báo cáo tài chính của Đường sắt Sài Gòn có được lãi sau thuế đạt gần 33 tỷ đồng, tăng 25%. Nguyên nhân do nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, đặc biệt trong và sau dịp Tết nguyên đán Giáp thìn 2024.

Đường sắt Sài Gòn cho biết, sau hơn 2 tháng mở bán vé tàu Tết 2024, đường sắt đã bán được tổng cộng trên 130,000 vé và mở bán bổ sung lần thứ nhất thêm 3,000 chỗ trên các chuyến tàu Tết tuyến Bắc - Nam.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt cho biết, những năm trước, nhu cầu khách đi tàu có các giai đoạn "lên, xuống" kiểu hình sin: Cao điểm Tết, lễ hội sau Tết rất đông khách, sau đó thấp hơn. Tiếp đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vận tải hè, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 rất đông, sau đó lại là giai đoạn thấp điểm.

"Năm nay, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu giảm dần độ "nhấp nhô" hình sin này. Nghĩa là, ngoài các chiến dịch vận tải phải tăng cường phương tiện, nhân lực, kẻ biểu đồ chạy tàu riêng cho Tết, hè", ông Mạnh chia sẻ.

Theo ông Manh, nếu chỉ trông vào các chiến dịch vận tải, việc vận dụng đầu máy, toa xe không hiệu quả, việc huy động nguồn nhân lực cũng bị động, tốn chi phí hơn.

Nói về doanh thu tăng trưởng, ông Mạnh thắng thắn thừa nhận từ đầu năm 2024 đến nay, thời gian thấp điểm đã ngắn lại, số lượng hành khách đi tàu mùa thấp điểm vẫn cao, không như các năm trước. Lượng khách đi tàu tăng trưởng đều, tàu khách đường sắt Bắc - Nam thường xuyên kín chỗ. Nếu tình hình này tiếp tục duy trì, sẽ dần tịnh tiến đến sự ổn định cả năm. Tất nhiên là với điều kiện thị trường ổn định, kết cấu hạ tầng và yếu tố liên quan khác đảm bảo.