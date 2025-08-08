Đến năm 2030, Tổng công ty Đường sắt sẽ trở thành tập đoàn

Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết: giai đoạn 2020 - 2025, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị cơ bản hoàn thành, thu nhập và phúc lợi người lao động từng bước được cải thiện.

Theo ông Khánh, lĩnh vực vận tải có nhiều đổi mới, chất lượng dịch vụ được nâng cao, vận tải quốc tế được mở rộng. Tai nạn đường sắt giảm mạnh, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh trên toàn hệ thống.

Bên trong đoàn tàu du lịch chất lương cao Hà Nội - Đồng Hới.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt phục hồi tích cực với mức tăng trưởng bình quân 11,9%/năm (vượt chỉ tiêu 4,9%). Thu nhập người lao động tăng trung bình 7,6%/năm. Vận tải hành khách tăng trưởng vượt kỳ vọng, cả lượng khách và hành khách đều tăng trên 130%.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Khánh cho biết, Tổng công ty Đường sắt xác định mục tiêu đến năm 2030 vận hành theo mô hình tập đoàn, làm chủ công tác quản lý, khai thác, bảo trì đường sắt mới và nâng cao hiệu quả tuyến hiện hữu, đóng góp vào hệ thống hạ tầng hiện đại, kinh tế xanh và tuần hoàn.

Tập trung hai nhiệm vụ cốt lõi: Quản lý, khai thác hiệu quả đường sắt hiện hữu. Chuẩn bị, tiếp nhận, vận hành các tuyến mới do Nhà nước giao.

Khoang giường nằm trên đoàn tàu du lịch Hà Nội - Đồng Hới.

Hiện nay, ngành đường sắt đang có nhiều thay đổi nhờ các kế hoạch kinh doanh hiệu quả khi liên tục cho ra mắt các sản phẩm là các đoàn tàu du lịch chất lượng cao đang thu hút được nhiều du khách quốc tế và trong nước.

Hưởng ứng Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế và được sự chấp thuận của Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam, Công ty Vận tải đường sắt và Du lịch Jinxin Việt Nam đã công bố kế hoạch khai trương đoàn tàu khách chất lượng cao trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Trị).

Dự kiến, đoàn tàu khách chất lượng cao trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Trị) sẽ được khai trương hoạt động từ ngày 10/08/2025.

Đây là đoàn tàu khách du lịch chất lượng cao tiếp nối thành công mở rộng hành trình sau thành công chạy thử thương mại tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hành khách về chất lượng đoàn tàu và dịch vụ sản phẩm.

