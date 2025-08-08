Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đường sắt đã khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị

Ngày 7/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử ngành đường sắt Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng cho biết, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Qua đó, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng đường sắt quốc gia - một trong những huyết mạch giao thông trọng yếu, góp phần bảo đảm lưu thông kinh tế, củng cố quốc phòng và an ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng ghi nhận một số điểm sáng nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty. Trong đó, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã thể hiện rõ vai trò định hướng, dẫn dắt toàn diện hoạt động doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn đầy cam go, thử thách.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất toàn hệ thống, phát huy bản lĩnh, đổi mới tư duy, vượt qua khủng hoảng để từng bước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng.

Cùng đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ lực đều đạt mức tăng vượt kế hoạch, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đặc biệt, lĩnh vực vận tải - vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã có sự bứt phá mạnh mẽ, khẳng định tinh thần vượt khó, vươn lên thành công trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sự chuyển đổi tư duy kinh doanh của ngành đường sắt: Từ việc chỉ tập trung vào những gì sẵn có sang chủ động phục vụ những gì thị trường và người dân cần.

Đây được đánh giá là bước đột phá lớn về tư duy, mở ra động lực tăng trưởng mới, góp phần thay đổi rõ nét hình ảnh ngành đường sắt. Nhiều sản phẩm mới mang tính trải nghiệm văn hóa - du lịch được triển khai thành công, trong đó nổi bật là việc khôi phục tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc sau 5 năm gián đoạn.

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, tư duy đổi mới còn được thể hiện qua việc mở rộng mô hình đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa và đẩy mạnh phát triển logistics quốc tế, qua đó khẳng định vai trò của đường sắt trong chuỗi cung ứng liên vận đa quốc gia.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trên mọi lĩnh vực như: số hóa quản trị, vận hành logistics, triển khai sàn giao dịch vận tải điện tử, nâng cấp hệ thống bán vé điện tử, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên toàn tuyến.

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành đường sắt không chỉ là một phương tiện vận tải đơn thuần, mà cần mở rộng thành hệ sinh thái phát triển kinh tế đa ngành, đóng vai trò thúc đẩy phát triển vùng, quốc gia và khu vực; kết nối hiệu quả với các lĩnh vực khác, góp phần hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng lưu ý, kỷ nguyên của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cả cơ hội và thách thức, nếu ngành đường sắt không tận dụng kịp thời, nguy cơ tụt lại phía sau là hiện hữu.

Do đó, cần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật thuận lợi bằng những chiến lược cụ thể, quy hoạch rõ ràng, dự án đầu tư trọng điểm, mục tiêu và lộ trình hành động thiết thực.